Jimena Gállego responde a quienes critican a los ex habitantes de LCDLF

Aparte de presentar La Casa de los Famosos, Jimena Gállego se vive cada gala ya que es fan del reality de Telemundo. Además se la pasa en comunicación constante con sus seguidores en las redes sociales. Así mismo fue este miércoles 22 de marzo.

La Casa de los Famosos transmite de lunes a viernes, y domingos por Telemundo, a las 7 p.m. ET.

Durante la transmisión en vivo que llevó a cabo desde su perfil de Instagram con varios fanáticos del programa, Jimena se pronunció sobre un asunto que ha generado muchas críticas entre el público, según reportó People en Español. Entre las criticas que hace el público están los comentarios que hacen los ex habitantes en las galas, como el Rey Grupero, Nicole Chávez y Aylín Mújica. “Me encanto la gala hoy [miércoles], pues el Rey Grupero y la Nicole ya cansan con su odio a Dania o a Paty, por favor producción no lleven gente odiosa a las galas”, comentó uno. Otro agregó: “Muy bueno el programa gracias por no estar Niki, El Rey ni Aylin no aportan nada positivo solo tirarle aDania y Aylin no es perfecta”.

Jimena señaló que es respetable que pueda gustar o no lo que comentan en las galas sobre sus excompañeros, pero dejó claro que “ellos vienen a dar su punto de vista”. Jimena dijo lo siguiente: “Ellos vienen a decir cosas y ellos vienen a dar su punto de vista, que te guste o no pues obviamente es respetable. Pero ellos tienen que dar su punto de vista de lo que ellos piensan y sienten porque si no también qué quieren acá que todos sonrían y todos ‘ay que bien todo'”.

La fanática del reality show opinó que “se están viendo un poquito mal porque aparte están casi todos los del cuarto Tierra” y eso “es una desventaja” porque “los comentarios que hacen no nos ayudan mucho”.

“Eso ha pasado en las tres temporadas, cuando la mayoría de un equipo está fuera es lógico que tiren”, reconoció la conductora de LCDLF. “Pero eso a ti como público si tú vas por otra gente te hace ser más fuerte con tu decisión”.

Jimena entrevista a un ex habitante de LCDLF



Jimena anunció este jueves en sus redes que muy pronto compartirá una exclusiva, tras entrevistar a Roberto Romano. Roberto formó parte de la primera temporada de La Casa de los Famosos. “Gracias por recibirme en tu casa y con tu familia”, escribió Jimena en el pie de foto donde está junto a Roberto y sus sobrinos.