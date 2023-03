Arturo Carmona se confiesa y pide perdón por su masculinidad tóxica [ENTREVISTA]

El actor mexicano Arturo Carmona se confesó y pidió perdón por sus comportamientos de masculinidad tóxica durante su participación en la tercera temporada de La Casa de Los Famosos.

Recién enterado de toda la controversia que se armó por su complicada relación con la chica reality mexicana Dania Méndez y sus acciones para con ella durante su tiempo en el reality de la cadena Telemundo, el ex fútbolista y galán de telenovelas estaba más que preocupado.

Por sus papás y su hija

Durante una conmovedora entrevista con AhoraMismo.com, Carmona hizo un poderoso mea culpa, en el que reflexionó sobre el efecto en su comportamiento del aislamiento, el encierro y el cambio de las relaciones entre los hombres y las mujeres.

“He decidido pedir disculpas por los efectos de mi comportamiento”, indicó Carmona. Se notaba que estaba afectado por las críticas que ha recibido sobre cómo manejó la situación con Méndez, pues aunque no le debe nada al público en lo que se refiere a su vida personal, no deja de decir que lo siente.

“No solo es por la gente, aunque lamento mucho haber afectado a alguien con mi comportamiento. Es también por mis padres, por mi hija que estaban mirando todo. Mi hija, en particular, estaba pendiente del 24/7”, explicó.

Los problemas de Arturo Carmona

A pesar de que intentó ser asertivo con su comportamiento, Carmona no pudo evitar poner a Méndez como excusa. “En el contexto de La Casa es muy difícil no confundirse y ella nunca me dio un no rotundo”, indicó.

Desde que entró a LCDLF3, Arturo Carmona dejó claro que estaba buscando pareja. Inicialmente puso la mira en la ex reina de belleza venezolana Osmariel Villalobos, pero como ella tenía pareja esperándola fuera de La Casa, pareció desarrollar una estrategia a dos vías con Dania Méndez como su prioridad y Aylín Mujica, por si acaso.

Eventualmente, Méndez le hizo caso y él dejó hasta de hablar con Aylín Mujica. Sin embargo, aseguró que no había hecho nada a propósito. “Sí, obviamente había química. Había algo, por supuesto, pero, en el corazón no se manda, tomé una decisión. Todos los días tomamos decisiones”, expresó.

Carmona abre los ojos

A la salida de La Casa de Los Famosos, Carmona fue puesto de frente con todo lo que Méndez había dicho sobre él y la relación, algo de lo que no tenía ni idea, porque él solo se enfocaba a lo que sentía cuando estaba con ella.

Por eso admitió que no sabía si intentará tener una relación con ella cuando salga del reality. Parecía honestamente conmocionado. “No me enamoré solo”, subrayó el actor y reconoció que se le habían avivado inseguridades que vienen del pasado. “Quedé desequilibrado emocionalmente. Sé que no estuve bien”, admitió.

Play

Arturo Carmona revela la opinión de su hija sobre Dania | La Mesa Caliente Arturo Carmona confesó que ya habló con Melenie Carmona sobre la historia no concretada entre el actor y Dania en La Casa de los Famosos 3. #LaMesaCaliente #Enamoramiento #ArturoCarmona Descarga nuestra App: telemundo.app.link/Mtq7sTKAUtb SUSCRÍBETE: bit.ly/LaMesaCaliente Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook: facebook.com/lamesacaliente Twitter: twitter.com/lamesacaliente Instagram: instagram.com/lamesacaliente TikTok: tiktok.com/@lamesacaliente Página Oficial: telemundo.com/shows/la-mesa-caliente La Mesa Caliente Myrka… 2023-03-22T20:52:26Z

Sus conclusiones fueron en parte producto de conversaciones que tuvo con su hija, quien le ha apoyado a capa y espada y a la que parece no agradarle como lo trató Dania Méndez. “Ella solo quiere que yo sea feliz”, manifestó.