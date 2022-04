Ivonne Montero una mujer tímida ¡Conócela!

Ivonne Montero es la tercera confirmada de “La Casa de Los Famosos” ella viene con todo para ganar y también para demostrar cuál es su verdadera convivencia. Además, de revelar el gran reto que significa para ella ingresar a la competencia más famosa de Telemundo.

Ya falta poco para dar inicio a la segunda temporada de “La Casa de Los Famosos” , hasta ahora conocemos a tres de las 16 celebridades que formarán parte de la competencia. Telemundo reveló quién era la tercera participante y en una entrevista con la coanimadora del reality, Jimena Gallego, descubrimos un poco de la personalidad de la actriz mexicana.

“Es un gran reto para mí, creo que me voy a enfrentar a cosas maravillosas y me voy a descubrir a mí en muchas otras también”, fueron las primeras palabras de Ivonne al preguntarle cómo se siente de ingresar a la competencia de Telemundo. Por su parte, Ivonne reveló que lo más difícil de este proceso es alejarse de su hija una temporada, que está próxima a cumplir 9 años.

La convivencia trae consigo unión, peleas y mucho romance al estar encerrada 24/7 y alejada del mundo exterior comienza a florecer los lazos, Ivonne aseguró no estar cerrada al amor “se que va a ver galanes, no se quienes son, no quiero saber nada, no he querido ni ver como fue el reality anterior”, comentó Ivonne delante de las cámaras de En Casa con Telemundo.

Con mucha seguridad Ivonne Montero demuestra que no tiene ninguna estrategia para ganar solo desea disfrutar su estadía al máximo, pues ella quiere ser una mujer transparente y real.“Soy timida, pero al mismo tiempo soy muy transparente, tengo carácter fuerte sí lo reconozco, pero al mismo tiempo soy muy amorosa, me gusta escuchar a las personas” revelo Montero al describir su personalidad, ella quieren que la recuerden como una mujer, no la artista, sino una persona auténtica.

La ficha técnica del “roommate”

“Me gusta que todo esté en orden” pues vemos que es una buena regla de convivencia, Ivonne Montero, además aseguró que le gusta respetar las cosas ajenas, y no soporta el mal olor del baño, y es una mujer limpia, no soporta el olor de comida después de haber comido, no soporta ver platos sucios. Montero resaltó que es una chica transparente, y que las personas se sientan cómodas con ella, escuchar y que la escuchen y comentó que su mejor cualidad es aconsejar.

“La actriz, cantante y conductora, Ivonne Montero, llega a #LCDLF2 sin filtros y a enfrentar lo que venga ¿Qué espera de ella en la casa?” Con este post Telemundo confirmó la presencia de la sensual artista mexicana, en el video podemos ver a una Ivonne sexy y segura de sí misma que dará la batalla para ganarse el cariño del público.