¿Por qué Ivonne Montero se cortó una trenza tras ganar LCDLF2?

Ivonne Montero se convirtió en la gran ganadora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, el pasado 8 de agosto. Tras salir de la casa, la actriz mexicana sacó una tijerita de su manga y se cortó una trenza en pleno show en vivo. Resulta que la trenza representaba una promesa que había hecho antes de entrar al show. Al salir victoriosa se corto la trenza en vivo durante una videollamada con su hija Antonella.

El cuento de la trenza empieza antes del estreno de la segunda temporada de La Casa de los Famosos. Ivonne ya estaba confirmada para entrar al reality de Telemundo. Pero antes de entrar al show, la actriz se fue con su hija Antonella de viaje a Coyoacán, México. Una vez en el lugar, Ivonne se hizo una trenza muy significativa. “Mi nena y yo nos hicimos una trencita que tiene un significado…que cuando te hacen la trenza y al final cuando te la encapsulan y la cierran, pides un deseo”, explica Ivonne durante una entrevista con Radio Formula. “Pides un deseo al universo, al cielo. Mi deseo era cumplir esta promesa, llegar al final y salir vencedora. Esa trencita tenía toda la razón de mi estadía ahí en la casa. Ayer la idea era que si salía triunfador era encontrarme a mi hija en el estudio. Lamentablemente no se logro. Yo llevaba la tijerita ahí escondida, en caso que se diera y que fuera ella quien la cortara”. Abajo pueden ver la entrevista de Ivonne Montero.

La hija de Ivonne no estuvo en la gran final de La Casa de los Famosos debido a la nueva infección de la viruela del mono y Covid. “Fue bastante complicado. También tengo ciertos temas ahí que tengo que solucionar [problemas] familiares. No pasa nada. Lo resolveremos en su momento. Tengo la conciencia de hacerlo. Me hubiera encantado que estuviera ahí”, compartió Ivonne. Pero Antonella tuvo la oportunidad de hablar con su mamá a través de una video llamada. Fue justamente en esa video llamada que Ivonne aprovecho para cortarse la trenza frente a su hija.

Ivonne logró ver a su hija al siguiente día que salió triunfante, ya que tuvo que quedarse en el área para cumplir con todas la entrevistas con los medios.

Una vez que vio a su hija se fueron de vacaciones a Cancún, lugar donde viven.

Ivonne Montero pagará cirugía de su hija con los 200 mil dólares

Ivonne Montero ya tiene destinado los 200 mil dólares. ““Ustedes ya lo saben, ahorita está pendiente una cirugía de mi nena, a finales de septiembre la van a revisar y decir si ya es candidata para esa necesidad que tiene y por supuesto le tengo que arreglar la naricita, tiene un pequeño detalle, un quiste a raíz de este tema cardíaco, de entrada eso, asegurar esta parte y ya después veremos, pero mi hija completamente aborda todas mis inquietudes, todo va a ella directamente”, dijo Ivonne tras salir de La casa de los famosos 2. Además Ivonne Montero tiene contemplada una cirugía para la nariz de la pequeña, pues su enfermedad la ha ido deteriorando.