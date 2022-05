La Casa de los Famosos 2: Hora y Canal

La segunda temporada de La Casa de los Famosos estrena este 10 de mayo por Telemundo. En esta nueva, los participantes son: Natalia Alcocer, Toni Costa, Osvaldo Ríos, Mayeli Alonso, Laura Bozzo, Luis “Potro” Caballero, Nacho Casano, Julia Gama, Niurka Marcos, Lewis Mendoza, Ivonne Montero, Daniella Navarro, Rafael Nieves, Eduardo Rodríguez, Juan Vidal, Brenda Zambrano y Salvador Zerboni. “La temporada vendrá en grande para que los televidentes disfruten al máximo la experiencia multiplataforma con la adición de una edición especial de dos horas de los domingos con especialistas estrellas y grandes sorpresas para los fanáticos de este fenomenal formato”, dice el comunicado de prensa de Telemundo, sobre esta nueva temporada. “El público podrá participar de encuestas en vivo, además de dar su opinión en este programa que ofrecerá análisis profundo y polémico de todo lo que sucede semana tras semana en la casa más famosa de la TV hispana”.

Así que prepárate para ver las nuevas estrellas convivir en total aislamiento en este drama de la vida real donde el ganador se llevará $200 mil dólares. “La Casa de los Famosos viene en grande en esta nueva edición con un elenco que impresionará a todos”, señaló Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo. “Ya estamos preparándonos para inaugurar una temporada que dejará a la audiencia pegada a esta experiencia multiplataforma desde nuestra pantalla hasta el livestream 24/7 con todo el intenso drama, incógnitas y sorpresas que se van descubriendo de las personalidades en su búsqueda de un gran premio en efectivo”.

Lo que tienes que saber:

TRANSMITE: De lunes a viernes

HORA: 7 p.m. hora del Este

LUGAR: La Casa de los Famosos

CANAL: Telemundo – Verifique con su proveedor local de televisión (FIOS, Optimum, Time Warner) para averiguar el canal de la cadena en su área. También puedes hacer clic aquí para encontrar el canal de Telemundo en tu área.

LIVE STREAM: Haz clic en Telemundo o baja la aplicación de Telemundo en iTunes, para ver el show. Luego de entrar a la página TelemundoNow.com elige tu proveedor de TV y así podrás tener acceso al Live Stream. También puedes hacer click aquí para bajar la aplicación Telemundo. En Telemundo -no tienes que pagar absolutamente nada- puedes ver gratis tu programa favorito como Al Rojo Vivo, Caso Cerrado, u Hoy Día. Además de tus novelas favoritas.

PRESENTADORES: Héctor Sandarti y Jimena Gállego

CELEBRIDADES – PARTICIPANTES: Natalia Alcocer, Mayeli Alonso, Laura Bozzo, Luis “Potro” Caballero, Nacho Casano, Julia Gama, Niurka Marcos, Lewis Mendoza, Ivonne Montero, Daniella Navarro, Rafael Nieves, Eduardo Rodríguez, Juan Vidal, Brenda Zambrano, Toni Costa, Osvaldo Ríos y Salvador Zerboni.

Otras opciones para que no se pierda el reality:

Hulu con TV en vivo : además de una biblioteca de transmisión a demanda similar a Netflix, Hulu también ofrece un conjunto de canales de televisión en vivo, incluido Telemundo. Puede registrarse para “Hulu con Live TV” aquí , y luego puede ver el programa en vivo en su computadora a través del sitio web de Hulu, o en su teléfono, tableta o dispositivo de transmisión a través de la aplicación Hulu.

Si no puede ver en vivo, “Hulu con Live TV” también viene con su extensa biblioteca a pedido (que tiene muchos espectáculos disponibles después de su emisión) y 50 horas de almacenamiento en la nube DVR (con la capacidad de actualizar a “Mejorado Cloud DVR, “que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales”).

FuboTV: Telemundo está incluido en el paquete “Fubo Premier” que cuesta $34.99 por mes después de la prueba gratuita de 7 días. Solo tienes que hacer click aquí o en FuboTV.com para aprovechar la prueba gratuita de 7 días, y puedes verlos en tu computadora a través de FuboTV sitio web, o en su teléfono, tableta o dispositivo de transmisión a través de la aplicación FuboTV

AT&T TV: El paquete más barato de AT&T TV, PLUS con +45 canales cuesta $65 al mes y ofrece Telemundo. AT&T TV ofrece una prueba gratuita de 7 días. Seleccione el paquete de canales que desea. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita, no se le cobrará. La opción más costosa se llama MAX, +60 canales que incluye Telemundo. Ingrese su información de pago. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita, no se le cobrará. Haga clic aquí para obtener la lista completa de dispositivos compatibles.

La Casa de los Famosos abre una ventana a los momentos más íntimos de las celebridades, ofreciéndole a los televidentes una experiencia multiplataforma sin filtros e incomparable a través de la transmisión lineal y el acceso exclusivo 24/7 en vivo por Telemundo.com. Con más de 50 cámaras escondidas y 60 micrófonos, todos sus movimientos serán capturados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mientras comen, duermen, comparten baños, tienen conversaciones íntimas y enfrentan tareas domésticas, desafíos de nominación y ceremonias de eliminación. Los televidentes pueden presenciar las alianzas dinámicas, rivalidades y romances mientras estas personalidades compiten para llevarse a casa el gran premio en efectivo. Cada semana, el voto del público determinará qué celebridad saldrá de la casa, y también seleccionará al favorito que será coronado como el ganador al final de la competencia.