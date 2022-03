Héctor Sandarti presenta al padre biológico de su hija

El animador Héctor Sandarti presentó al padre biológico su hija. El presentador guatemalteco siempre se ha caracterizado por ser un hombre carismático y profesional, pero en esta oportunidad posteó una fotografía junto a su familia.

El animador de la próxima temporada de “La Casa de Los Famosos” está casado desde hace más de 7 años con Paulina Segura, gracias a su pareja ha podido experimentar el rol de ser padre. Recordemos que su esposa tiene una hija con una relación anterior, esto no fue impedimento para que Sandarti entregará todo su amor, respeto y valores a quien hoy considera su hija.

A través de su cuenta de Instagram, el presentador oficial de “La Casa de los Famosos” público foto familiar al lado de su esposa, su hija y el padre biológico de esta. Pues mostró a Julián Smaldoni, el padre de Juliana, a quien él considera como su hija. “Les presento al padre de mi hija”, escribió el conductor de televisión al inicio de su publicación, en la que además publicó una foto junto de los tres posando muy sonrientes en un restaurante. “Es una bendición poder compartir la paternidad de esta preciosa jovencita contigo Julián”, agregó en la publicación.

“Gran momento con mi esposa, nuestra hija, el padre de nuestra hija, la esposa del padre de nuestra hija y el novio de nuestra hija… ¡Viva la familia!”, escribió el también actor en otra publicación. A su vez, Juliana con tan solo 21 años es considerada hija de Héctor Sandarti, pues ellos han vivido muchas cosas juntos, demostrando que el amor traspasa cualquier tipo de vínculo.

Héctor Sandarti habla de su faceta como padre

El actor tomó una importante decisión al renunciar a ser padre biológico por amor, en una pasada entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda. “Un día Paulina [mi esposa] me dijo: ‘Héctor te amo demasiado y tanto te amo que estoy dispuesta a renunciar a ti si tú deseas tener hijos biológicos porque yo no te los voy a poder dar, así que quiero por favor que lo pienses muy bien y que me digas la verdad y lo que realmente deseas y sientes antes de que esto continúe y que mi hija y yo nos sigamos enamorando más de ti”, comentó el animador.





¡RENUNCIÉ A SER PADRE BIOLÓGICO! | Héctor Sandarti #EnCasadeMara | Mara Patricia Castañeda

El animador de la próxima edición de “La Casa de Los Famosos”, se siente muy feliz por la decisión que tomó además de contar con una excelente familia que lo ha apoyado y brindado todo el amor que él necesita. Aunque no es su verdadero padre, Sandarti ha criado a la hija de su esposa como si fuera propia, lo que lo ha llevado a tener una relación de mucha cercanía con la joven.





Héctor Sandarti: el presentador de La Casa de los Famosos | hoyDía | Telemundo

A través de las redes sociales Sandarti comparte con sus seguidores los momentos más importante de su vida. El actor se siente agradecido por todo lo que tiene y la decisión que tomo en torno a su relación y su familia.