Héctor Sandarti habla de su intento de suicidio

El conductor de La Casa de Los Famosos,Héctor Sandarti, se sinceró y comentó que tuvo una infancia y adolescencia complicada marcada por la timidez.A su vez, por su mente pasó la posibilidad de quitarse la vida.

Sandarti en una entrevista en Youtube con Yordi Rosado, hizo fuertes declaraciones sobre unas de las peores etapas de su vida, la adolescencia, el animador de origen guatemalteco, comentó ser un joven introvertido que sufría bullying y esos problemas fueron consumiendo su propia seguridad. Por lo que se vio afectado en otros aspectos de su vida como su rendimiento escolar y convivencia con su entorno.





Play



HÉCTOR SANDARTI, el PODER del CAMBIO | La entrevista con Yordi Rosado Ya llegó el mero mero Unefon Ilimitado. Conoce más en 👉 unefon.com.mx En esta entrevista Héctor Sandarti nos cuenta lo inseguro y tímido que era de niño, lo difícil que fue crecer sin haber conocido a su padre, cómo fue que pensó en quitarse la vida tras hacer llorar a su mamá, su adolescencia como… 2022-02-21T00:00:09Z

chequea aquí la entrevista completa

“Mi personalidad no me ayudaba, yo quería ser todos menos yo (…) Un día mandan llamar a mi mamá y enfrente de mí le dice ‘Héctor este año no lo gana, su nivel académico es bajísimo, hay que hacer algo extraordinario puede perder la beca o hasta lo podemos expulsar’, entonces fue la primera vez que vi a mi madre llorar por mi culpa, yo cuando vi ese cuadro, yo me dije ‘no lo puedo permitir que esto vuelva a suceder’”, señaló el presentador.

El presentador de 53 años, también habló de la posibilidad de quitarse la vida al redactar una carta a su madre donde expresaba todos sus miedos, inseguridades, en esa época, él se encontraba muy vulnerable por no encajar en un mundo totalmente diferente.

”Regresamos a la casa los dos en silencio, le hice una carta a mi mamá pidiéndole perdón por ser yo ‘te pido perdón por el hijo que tuviste’, una carta fuertísima, donde le enumeraba todas las cosas en la que yo era malo, soy mal estudiante, soy tímido, no tengo amigos. Recuerdo que le puse ‘Creo que la única opción que tiene alguien como yo sería acabar con su vida’ y se la di”, recordó el animador.





Play



Algo Bueno que Decir | Episodio 2: Mi Secuestro | Héctor Sandarti Hace 20 años viví una de las peores experiencias de mi vida, fui secuestrado. Y hoy, por primera vez te comparto los detalles de esta terrible experiencia. Pero sobre todo, te comparto todo lo que aprendí ✨. Desafortunadamente creo que todos podemos ser víctimas de esta triste realidad y creo que mi historia en algo… 2021-02-12T16:43:41Z

Tras ese hecho, Sandarti reflexionó y aseguró que fue el punto más bajo de su vida y por el cual decidió dar un rumbo diferente a su vida: “Tengo de dos: o cambio y me convierto en otra persona o termino la historia de este güey, o sea, me mato”.





Play



Algo Bueno que Decir | Episodio 1: El porqué de este espacio | Héctor Sandarti Desde muy pequeño mi madre me enseñó que si no tengo nada bueno que decir de las personas, ¡mejor no digo nada! Y esa enseñanza la he llevado conmigo durante toda mi vida. He aprendido que el universo te devuelve todas esas cosas buenas y positivas que somos capaces de decir y hacer. Es por… 2021-01-29T07:18:29Z

No solo su infancia fue difícil también el actor experimentó una experiencia inolvidable en el año 2001, el comenzaba el reconocimiento en la televisión mexicana, cuando vivió un secuestro que le cambió por completo su vida, Sandarti se encontraba en un local comercial cuando un sujeto le apuntó con un arma de fuego y comenzó a vivir una verdadera historia de terror.

“Me pone una pistola, yo soy muy c***do, yo como en las películas levantó las manos, me dice ‘pendej* baja las manos’ y yo, pues es que así sale en las películas, señor (….) Me la pasé rezando y contestando sus preguntas, contó. Sumado a esto, el también intérprete confesó que luego lo pasaron a otro vehículo y lo metieron a la cajuela durante un lapso de dos o tres horas: “Hubo un momento en que apagaron el coche y pensé que lo aventarían por un barranco”, confesó.

El líder de los secuestradores al darse cuenta que no podía sacar ningún beneficio por su secuestro decide liberarlo, todo indicaba que fue un error. Actualmente el animador se encuentra muy feliz de todos los éxitos que ha logrado a lo largo de su carrera, su talento lo ha posicionado como uno de los conductores más carismáticos de la televisión hispana.