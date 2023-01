Héctor Sandarti y Jimena Gállego hablan sobre La Casa de los Famosos 3 -ENTREVISTA

Las puertas de la casa más famosa de la televisión hispana se vuelven abrir este martes 17 de enero y conoceremos quiénes serán los habitantes que ingresarán al concurso hasta el momento son seis celebridades que han sido confirmadas y aún se espera mucho más detalles pero los animadores de está edición Héctor Sandarti y Jimena Gállego nos revelaron detalles sobre el estreno de La Casa de Los Famosos.

Héctor Sandarti y Jimena Gállego volverán a estar en frente de las cámaras para ser el único contacto que tendrán los 19 los participantes incluyendo un hombre y una mujer del público que están disputándose en la casa para conocerse quienes compartirán con los próximos habitantes que serán anunciados en vivo. El reality show será trasmitido el martes 17 de enero a las 7pm/6c por Telemundo.

Héctor Sandarti revela detalles de lo que veremos en La Casa de Los Famosos 3

AhoraMismo tuvo la oportunidad de tener un maravilloso encuentro con los animadores de La Casa de Los Famosos 3 la fórmula se repite de la mano de Jimena Gállego y Héctor Sandarti teniendo toda la incertidumbre y expectativa de lo que vamos a vivir en esta tercera edición debido a que el equipo de producción ha revelado muy pocos detalles, así que no perdimos la oportunidad de preguntar sobre las sorpresas que nos tienen preparados. “De entrada vamos a conocer a los 11 famosos que todavía nos falta por saber quiénes son, todos se revelarán el mismo día martes, sorpresa incluso para nosotros” comentó Sandarti además a este grupo de famosos se le unirán dos fanáticos del público que se encuentra dentro de la casa pasando distintas pruebas para convertirse oficialmente en participantes del reality show.

Los animadores del show hablan de su postura al narrar los detalles dentro de la casa



La Casa de Los Famosos saca a la luz la verdadera personalidad de las celebridades poniendo a prueba su capacidad de convivencia al estar encerrados en una casa sin contacto con el mundo exterior pues hemos sido testigos de las estrategias, grupos, romances, alianzas y fuertes peleas siendo también el trabajo de la conducción un punto de encuentro en la competencia por esa razón tampoco están exento de ser parte de la opinión pública.

“Es un trabajo complicado, porque somos seres humanos, tenemos sentimientos, emociones, puntos de vistas y de repente puede ser que tomemos partido en nuestro interior nuestra forma de ser y de pensar pero nuestro trabajo realmente es mantener como la ecuanimidad e imparcialidad no tomar partido y tratar de apoyarlos a todos en todo momento, no es fácil, pero para eso te entrena la vida y nos preparamos día con día para poderlo hacer de la manera más profesional posible”. Comentó Sandarti.

Jimena Gállego es la co animadora del show que relata lo que sucede y trae de primera mano las primeras impresiones de los eliminados sus opiniones siempre se basan en lo que vemos en las pantallas y trata de buscar un punto de encontró para llevar un mensaje acercado.” A mi de repente que yo doy opiniones un poquito menos imparciales que Sandarti pero habló de lo que vemos … no yo estoy hablando sobre lo que veo sobre lo que te estoy enseñando a ti sobre la situación es que se presentan dentro de la casa y pues obviamente para eso estoy para hablarlas y para comentarlas pero como dice Sandarti uno tiene que poner la pasión y el corazón todos los días en todo lo que comentamos eso si te puedo decir que lo hacemos siempre con corazón y muy muy metidos dentro del show.

Los animadores llegaron a la conclusión que no existe una fórmula perfecta para ganar la competencia sino pasos a seguir y lo que no se debería hacer para no caer en provocaciones y con esto estar en el ojo huracán porque cualquier movimiento puede alterar la percepción del público y la opción de salir de la competencia.