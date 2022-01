La participación de Gaby Spanic en La casa de Los Famosos no pasó por debajo de la mesa. La venezolana fue la octava eliminada de la competencia, pero fueron muchos los altercados que tuvo con Alicia Machado, el cual deja en evidencia el verdadero vínculo de las actrices.

Gaby Spanic y Alicia Machado protagonizan varios conflictos





Pelea entre Alicia Machado y Gaby Spanic en la Casa de los Famosos

Las actrices protagonizaron varias peleas a gritos, pues todo esto se originó por la convivencia. La molestia de Spanic contra Machado nace debido a que la Miss Universo 1996, cuestionaba todo lo que sucedía dentro de la casa. Spanic asegura que Machado le da ataques de ira y comienza a atacar e insultar a todo el mundo, pidiendo respeto para ella y sus compañeros, “ hay que aplaudir también todas tus pendejadas… eres doble cara y todo el mundo lo sabe”. Aseguró Machado en la discusión, respondiendo a Spanic cuando ella comentó que lo único que quiere (Machado) es arma show.

Vean el video completo de la discusión





La pelea de Gabriela Spanic y Alicia Machado en La Casa De Los Famosos

Recordemos que ambas mantenían una buena relación desde hace años, pero durante la convivencia en el reality, fueron las numerosas peleas que trascendieron y ocasionaron la ruptura de su amistad.

Gaby Spanic y Alicia Machado: ¿Amigas o enemigas?

Todo indica que las actrices no mantienen una buena relación, pues el trato de ambas en La Casa de Los Famosos evidenció que las divas no se llevan nada bien, la eterna “Usurpadora” comentó en una entrevista con Jimena Gállego que entre ella y Machado nunca existió una amistad, tildando a la Miss Universo 1996 como una persona sin clase.





Gaby Spanic ELIMINADA de LCDLF Entrevista Exclusiva

“También le dije en una conversación (a Machado) ‘tú le estás diciendo a todos que somos las mejores amigas del mundo y eso no es cierto. Tú no estuviste conmigo en la cama de un hospital, tú no estuviste conmigo en situaciones embarazosas y difíciles de vida. Tú no sabías si mi hijo y yo comíamos o no, ni yo tampoco estuve contigo’. O sea, una amistad es para estar en las buenas y en las malas. Nos veíamos esporádicamente. Ella nunca fue mi amiga, gracias a Dios porque 24/7 con esa mujer yo creo que nadie puede”, expresó Gaby.

Esta convivencia puso al descubierto muchas rivalidades entre las dos artistas. Spanic en unas contundentes declaraciones asegura que ella no tiene fama de irse a la cama con cualquier persona, esto haciendo referencia a la relación que se originó en la competencia entre Alicia Machado y Roberto Romano





Gaby Spanic suelta la sopa sobre Alicia Machado: "se lo dije todo" | Suelta La Sopa

“De mi parte no porque no soy una mujer así. Tengo un hijo precioso que se siente orgulloso de su mamá. Yo digo que esas cosas se hacen en privado. Yo nunca he entrado a un reality show, es primera vez, y tampoco tengo fama por meterme en la cama con cualquier otra persona en un reality show“, explicó Spanic





Alicia Machado le manda mensaje a Gaby Spanic sobre el amor: "se lo perdió" | Suelta La Sopa

Alicia Machado no se quedó callada y le respondió a Spanic diciendo que es una aburrida, que quizás debería de haberse divertido un poco más dentro del programa y aprovechar los momentos, quizás así no estaría teniendo tiempo para hablar de los demás. Machado en una oportunidad en el programa Acceso Total mandó a Spanic al psiquiatra, lo que deja claro que estas dos artista no se pueden ver ni en pintura.