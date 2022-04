Gaby Spanic es fiel defensora del melodrama

Gaby Spanic fue una de las ex participantes que dijo presente en la pasada edición de “La Casa de Los Famosos” pues la actriz a lo largo de su carrera ha sido reconocida por sus múltiples roles que ha interpretado en los melodramas, su participación dentro del reality de Telemundo posicionó aún más a nuestra eterna “Usurpadora”.

La venezolana, Gaby Spanic, a lo largo de su carrera ha sido la abnegada protagonista y también la odiada antagonista, su presencia en la televisión es sinónimo de éxito, ella revela en una entrevista publicada por el medio Publimetro, que es fiel defensora del melodrama.

Una defensora de las telenovelas





Gaby Spanic defensora de las telenovelas rosas 🇲🇽💞 Corazón Guerrero #GabrielaSpanic #LaUsurpadora

“Eso me encanta, ¿sabes? Soy defensora del melodrama. Las novelas son muy importantes para mi y no deberían desaparecer. Eso te lo muestra el rating, eso te lo muestra cómo se venden como pan caliente en el mundo. En el cine el Titanic es la película que más estatuillas ha tenido en la historia y es un melodrama, entonces son códigos que se deben respetar. Yo como actriz, soy amante del melodrama porque imagínate, hacer un personaje de melodrama de una manera natural, mejor vete a ver las noticias. Yo digo que es un código que hay que respetar y a veces me podrán decir intensa, pero he hecho personajes que han sido icónicos, que se han quedado en la memoria colectiva del público. Yo digo que el melodrama lo tenemos en los genes, entonces yo creo que el melodrama es lo extraordinario de lo ordinario”, compartió Gaby Spanic.

A lo largo de su carrera, Spanic ha demostrado que es una actriz camaleónica, su impecable trabajo en los foros de grabación ha hecho que repita la fórmula muchas veces siendo considerada la reina de los melodramas.

No se detiene ante la polémica

“Estoy muy agradecida con Sergio Mayer, con mi abogado, algunos compañeros y el público en general que se han sumado a esta campaña que la libertad de expresión no da derecho a violentar a una mujer… entonces es no injuriarla, no difamarla. No puedes decir que la libertad de expresión (…), yo como ser figura pública tengo que aguantarme muchísimas cosas que pudieran afectar mi carrera, mi reputación y el derecho a tu honra y vida privada, que es lo que ha pasado conmigo en esta situación”, compartió al referirse a la pugna legal con Gustavo Adolfo Infante.





Gaby Spanic, El DOLOR me hizo más FUERTE | Mara Patricia Castañeda

Spanic aseguró que defenderá sus derechos como artista y ser humano y no permitirá que ninguna persona de los medios de comunicación difame su carrera y mucho menos agreda contra su privacidad.

Su actual personaje dentro del melodrama

Actualmente, la actriz participa en “Corazón Guerrero”, por lo que se siente orgullosa de su evolución en estos dramas.“Lo que es la telenovela dramática, el melodrama, esta que se ha vendido en muchas partes del mundo son las que debemos cuidar y la que cuando se repite, por ejemplo, Soy tu dueña que se repitió hace casi dos años en Televisa, fue el primer lugar. Eso te dice que el público está ávido a estas telenovelas, que les gusta estas telenovelas y que definitivamente está en las venas, está en los genes de todos los que hemos crecido viendo la telenovela”.