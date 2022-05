¿Quién fue el segundo eliminado de La Casa de los Famosos 2?

Durante la transmisión de este lunes 23 de mayo de “La Casa de los Famosos 2”, una nueva celebridad se despidió de la competencia tras ser eliminada por el voto popular de la audiencia. Entre el grupo de nominados en esta segunda ronda de eliminaciones estaban: Natalia Alcócer, Brenda Zambrano y Nacho Casano.

Natalia Alcócer fue la primera participante en regresar a la casa después de ser salvada por la votación de los televidentes. Al regresar a la casa, Alcócer exclamó: “El bien siempre triunfa y la gente sabe que estoy siendo sincera”.

Nacho Casano fue el segundo participante salvado por el público.

Brenda Zambrano se convirtió en la segunda eliminada de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” después de obtener un total del 53% de votación de los televidentes.

Al momento del regreso de Casano a la casa, muchos de los participantes no pudieron ocultar su asombro ante la eliminación de Zambrano, quien era considerada una de las celebridades con el mayor número de fanáticos desde su ingreso a la competencia.

Los comentarios de los televidentes no se hicieron esperar en las redes sociales de Telemundo tras darse a conocer la eliminación de Brenda Zambrano: “Te sacamos”, “Fraude”, “Bravo, le sigue Danielita”, “Era muy chismosa y eso no le gusta a la gente. Ademas lo que hizo decidirme a votar en su contra fue cuando comenzó a juzgar la relación de Ivonne y Eduardo, ella y Daniela dijeron comentarios muy fuertes contra Ivonne. La próxima en irse es Daniela. Vamos casa a nominarla”, “Todo es un fraude en este programa, no sirve… La gente no decide, ustedes son los que toman la decisión de quien se queda, lo repito otra vez, es un fraude total”.

Tras salir de la competencia, Brenda Zambrano dio a conocer sus primeras declaraciones al momento de ser entrevistada por Héctor Sandarti y Jimena ji: “Son cosas que tienen que pasar, es un juego al final de cuentas. Fue una experiencia súper bonita, el poco tiempo que estuve conocí a personas maravillosas, me llevé una sorpresa muy grande y con eso es con lo que me quedo”.

Al ser cuestionada sobre lo que más le entristece de abandonar la competencia, Zambrano se quebró en llanto y expresó que lo que más extrañaría de la competencia sería a su compañera Laura Bozzo: “A mí me habían hablado muy mal de Laura, que era muy mala persona… Cuando la conocí y la traté, vi que ella era un ser maravilloso”.

“Las cosas que pasaron allí adentro, se quedan allí adentro, yo voy a estar con la mejor actitud y de aquí para adelante, lo que sigue. Me quedo con las cosas que hice, creo que me equivoqué en muchas, todos nos equivocamos, pero creo que fui fiel a quién tenía que serle fiel, a las personas con las que hice amistad. Gané a seres maravillosos”, puntualizó la estrella mexicana.

Conoce los pasos que debes a seguir para votar en “La Casa de los Famosos”

Ingresa a la sección de votación de “La Casa de los Famosos” en el sitio web de Telemundo, selecciona la fotografía del participante que deseas eliminar y pulsa el botón de votar.

Puedes votar cincuenta veces al día, ya sea por un mismo participante o combinando los votos con el resto de los famosos en peligro de eliminación.

Si deseas votar, debes hacerlo exclusivamente a través del sitio web de Telemundo para que tu voto sea totalizado por la producción del reality show.

Semana a semana, el proceso de votación y eliminación es el mismo, por lo que debes seguir los mismos pasos para votar por las diversas personalidades que estarán en peligro de eliminación.

Conoce las reglas para votar en “La Casa de los Famosos”