Eduardo Rodríguez: nuevo integrante de La Casa de Los Famosos 2

El actor, Eduardo Rodríguez, reconocido por su gran trayectoria en los melodramas, ahora se suma a la nueva temporada de La Casa de Los Famosos y es el décimo cuarto integrante que ingresa a la competencia.

Ingresa a La Casa de Los Famosos 2

Su exposición en los melodramas en la década de los 2000 hizo que su figura de galán prevalezca en el tiempo, su talento, simpatía y profesionalismo fueron las mejores características que pudo resaltar el actor delante de las cámaras.

Pudimos disfrutar de su actuación en melodramas como “ Siempre te Amare”, “Bajos las riendas del amor”, “Rebeca”, “Soy tu dueña”. Entre otros, pues el hizo una pausa en su carrera también para explorar otras áreas de su vida y decidió dedicarse al mundo fitness, con el objetivo de ser un ejemplo a seguir para sus seguidores, para que tengan una vida más saludable.

Actualmente el actor cuenta con 145 mil seguidores en su cuenta de Instagram, en cada una de sus fotografías y contenido que realiza inspira a sus fanáticos a crear hábitos más saludables. Eduardo Rodríguez ha demostrado que a sus 48 años puede tener un impactante cuerpo y seguir siendo referencia para sus fanáticos.

Eduardo Rodríguez una persona transparente

Play

La Casa de los Famosos: Eduardo Rodríguez ve La Casa como terapia | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. El actor Eduardo Rodríguez se une a la nueva temporada de La Casa de los Famosos y está listo para el reto de convivir con tanta gente lejos de su familia. No te pierdas el gran estreno el próximo 10 de mayo a las 7 PM. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6… 2022-04-29T01:00:01Z

“Creo que va a servir como terapia, hasta dejar tu celular que ahorita somos tan dependientes de la tecnología y también un reto,un reto de estar conviviendo con tanta gente” fueron las declaraciones de actor, a sus 48 años Eduardo está abierto a vivir una nueva experiencia, para él es una gran oportunidad de estar presente dentro de la televisión.

“Soy una persona que me gusta ser transparente, no soy una persona que le gusta mostrar alguien que no soy”, el actor se sincero y sin duda viene a mostrar cual es su verdadera personalidad.

Uno de los grandes hobbies que compartirá con sus demás compañeros, es su pasión por el ejercicio, el cual lo motiva a tener un estilo de vida muy saludable, es por eso que lo veremos en más de una ocasión entrenado, por otro lado, Eduardo tiene la mejor disposición para hacer de su estadía muy gratificante y llevarse así el respaldo del público

Eduardo Rodriguez cuenta con el apoyo de todos su fanáticos que a lo largo de su carrera ha estado presente en más de 20 melodramas y 10 series, su gran reconocimiento lo posiciona como un gran intérprete, con su ingreso dentro de la competencia, es el candidato decimocuarto, cada dia estamos mas cerca de conocer la lista completa de los artistas, aunque hay muchas sorpresas para revelar.