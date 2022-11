Daniella Navarro y Nacho Casano le callan la boca a los criticones

Daniella Navarro perdió la paciencia por los terribles comentarios que recibió tras publicar las fotos de su celebración de Halloween. Sus palabras, en una publicación en las redes sociales, lo dejan todo claro.

“Digan lo que digan , seguimos señor Nacho Casano. No solo sumando días , si no plasmando recuerdos , que dure lo que tenga que durar , pero que ese inolvidable P.D: y los que especulan sobre mi maternidad , Uguiella tiene a la mamá más chingona y protectora del planeta 🌍 y quienes me conocen saben que la protejo como un león hambriento y que por ella si me tocará hasta la braga Orange me gano 🫢🤭 , así que dejen de hacer contenido con tanta estupidez y recuerden que todo cae por su propio peso y que la verdad siempre sale …”