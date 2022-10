Daniella Navarro se desnuda en México

La actriz venezolana Daniella Navarro dejó a muchos con la boca abierta al publicar una sesión de fotos que se hizo en México en las que se ve totalmente desnuda. Así como lees, sin una pieza de ropa.

La finalista de “La Casa de Los Famosos” viajó a la capital mexicana para ver a su pareja, el actor y autor Nacho Casano y aprovechó para hacerse nuevas imágenes en las que se ve de infarto y que están desatando , sin duda, pasiones aun más profundas de lo que ha provocado hasta ahora.

La actriz de telenovelas publicó las fotos en Instagram y las acompañó de un interesante y acertado texto, en el que invita a pensar sobre la gente que critica y el efecto de esas críticas en las personas. Daniella Navarro también explora el concepto de la verdadera libertad en sus palabras profundas.

“Desnudarte el alma es lo más complicado , pero una vez que lo logras , eres una alma libre , y ser libre te da paz , no andas con caretas delante de la sociedad ,tratando de encajar en los estándares que creen que es lo correcto , las de cuello alto no son santas , ni la de mini faldas son put., dejen su falsa moral ,y sus críticas que cuando señalas con un dedo tienes 4 apuntándote , aprendí amar cada cicatriz de mi cuerpo , pero sobre todo aprendí aceptar las del alma y ese día me libere , si soy una rebelde para un mundo políticamente correcto”.