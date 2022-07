Daniella Navarro no se siente apoyada dentro de la casa y rompe en llanto

Daniella Navarro es una de las participantes que dentro de la competencia cada vez cobra más fuerza por su temple de lucha y sus ganas de llegar a la gran final. La venezolana encuentra refugio en sus deseos de ganar, la mayoría de sus grandes de aliados han abandonado la competencia.

Daniella Navarro es conocida en el mundo del entretenimiento por su gran talento y su capacidad actoral pero ahora dentro de la casa más famosa de la televisión hispana también ha demostrado su gran personalidad camaleónica para defender sus ideales y proteger a sus íntimos compañeros. Ahora son nueves los habitantes que se encuentran luchando para llegar a la gran final y Daniella Navarro ha sobrepasado cualquier barrera y ha demostrado que cuenta con el apoyo del público.

Daniella Navarro no se siente apoyada por su bando

Daniella Navarro ha demostrado su gran admiración por su público que ha permitido que la venezolana esté a salvo en más de una oportunidad dentro de la competencia pero la actriz se derrumba y se siente abandonada por su bando y también presiente que es una amenaza para los demás participantes debido a que la quieren fuera de la competencia.

“¡Qué fastidio! Se que la próxima semana otra vez voy a tener que hacer maletas. Toda la semana con esta presión” fueron las fuertes declaraciones que dio Navarro además de mostrarse muy sentimental por toda la situación que está viviendo dentro de la competencia además Navarro aseguró que toda la casa está en su contra y ella no ha hecho nada solo creer en sus ideales. “Sencillamente es que no les paro, no soy un Zombie de ellos, pero estoy cansada” reveló entre llanto la actriz venezolana.

Daniella Navarro rompe en llanto y se encuentra muy vulnerable

“Yo nunca me había llevado mal con nadie, nunca y aquí toda una casa en mi contra”. Comentó Navarro. Por su parte, también se mostró vulnerable ante toda esta situación y decidió tomarse un tiempo para reflexionar. “Estoy sola porque Laura está jugando su juego, Salvador jugando su juego, y yo si los quiero de verdad”. Navarro ha demostrado que es una excelente compañera y siempre ha estado receptiva cuando se trata de defender a su equipo.

Las redes sociales reaccionaron ante estas declaraciones. “ Vamos Dani puedes”, “tremendo show”, “paciencia que llegará lejos”. Son algunos de los comentarios que ha recibido Navarro. Además, la presencia de la venezolana ha creado bandós dividíos y ahora se siente abandonada porque en este punto de la competencia cada habitante comienza hacer su estrategia de manara individual y de esa manera llegar a la gran final.

Esta salvación una vez más demuestra que Daniella es una de las favoritas participantes para llegar a ser las ganadora absoluta de esta edición. Esta es la novena semana de competencia y nos encontramos en la recta final donde ya son 9 las celebridades que luchan en una agria convencía donde solo uno será el privilegiado de ser el ganador de esta temporada de La Casa de Los Famosos 2.