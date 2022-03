Alicia Machado: Curiosidades de la artista que seguro no conocías

Alicia Machado es una de las figuras más importante de la televisión, su imagen ha estado presente en la opinión pública por su escandalosa vida. Machado comparte muchas facetas ella es cantante, modelo, actriz, empresaria y mamá, pero ¡Conoce estas curiosidades sobre la venezolana!

Tras ganar la pasada edición “La Casa de Los Famosos” y llevarse el respaldo del público y la suma de 200 mil dólares. Machado nunca ha estado alejada de los reflectores de las cámaras es por eso que todas sus facetas han quedado plasmada en la televisión.

1.Fue coronada Miss Venezuela con tan solo 19 años





Con tan solo 19 años y oriunda del estado Aragua, Alicia Machado participa en el Miss Venezuela, logra la tan anhelada corona y con ello el pase directo de representar a su país en el Miss Universo. Fue en el año 1995 que el Poliedro de Caracas vivió la coronación de la hermosa joven que con su carisma se robó el escenario, pues obtuvo el tan anhelado titulo del concurso de belleza más importante de su pais al representar al estado Yaracuy.

2.Se convierte en Miss Universo





Alicia Machado se convierte en la cuarta venezolana en ganar el titulo del Miss Universo, fue en el año 1996 que Alicia obtiene la corona y con ello acapara todos los titulares de la prensa. Su imagen fue tan polémica en esa época con la llegada de Donald Trump a la organización. La reina de belleza habia aumentado algunos kilos los cuales marcaron su reinado y expusieron a la venezolana a nivel mundial. Han pasado más de 25 años de ese momento y aún despierta mucho interés en la opinión pública por los cambios en los estándares de belleza.

3. La primera Miss Universo en posar para PlayBoy





la venezolana se convierte en la primera Miss Universo en posar desnuda para la revista del conejito, pues la primera vez que salió en esta portada fue en el 2006, siendo un éxito de ventas en esa época. Su segunda aparición, fue en la edición estadounidense del año siguiente, en el 2007. Y ultima ocasión ocurrió en julio del 2010. Para la primera tirada de la revista de contenido adulto, Alicia Machado logró un récord de ventas de 260 mil ejemplares, sólo entre México y Venezuela. Rompiendo la marca de la modelo azteca Fabiola Compomanes. Para el 2007, el tiraje del ejemplar en los Estados Unidos, alcanzó hasta 300 mil copias vendidas.

4.Su romance con Luis Miguel





Tras ganar el Miss Universo y con tan solo 19 años. Alicia Machado con su belleza cautivó al cantante Luis Miguel, la venezolana comentó que cuando ambos estaban en Los Ángeles siempre se veían e, incluso, le tocó estar presente en la grabación del videoclip de “Sueña”, tema central de la banda sonora de la película El Jorobado de Notre Dame. Sin embargo, la diferencia de edades fue un gran obstáculo en su relación. Logrando grandes escapadas Acapulco, un romance fugaz entre el cantante y la exreina de belleza

5.Su escándalo sexual en una reality show





En el año 2005 la cadena Antena3 produjo un reality similar a La Casa de Los Famosos que llevaba por nombre, La granja VIP. La venezolana en esta edición no perdió la oportunidad para protagonizar unos de los escándalos más sonados del momento, durante su estadía, se enredo debajo de las sabanas con Fernando Acaso, participante del programa, escena que desató centenares de comentarios. En ese momento la exreina de belleza mantenía una relación sentimental con el beisbolista Bob Abreu

6.Su faceta como madre





Dinorah Valentina es la hija de Alicia Machado, nació en el año 2008, la cual se le ha visto recientemente en las redes sociales de su madre, la niña debutó en el mundo del espectáculo en un especial del día de las madres. La pequeña (para ese momento) tuvo la oportunidad de entrevistar a su madre Alicia Machado, desde ese instante, Alicia aseguró que siempre iba a velar por los derechos de su hija pese a que ella es una mujer soltera.

7.Alicia Machado y su otra faceta, ser cantante





Alicia no solo es una reconocida actriz, también el año 2004 incursionó en el mundo de la música con su primera placa discográfica que lleva por nombre “Alicia”, más tarde vuelve al ruedo y a los palenques con su segunda placa discográfica “Si se Acabara el Mundo” aquí descubrimos otra faceta de nuestra eterna Miss Universo.