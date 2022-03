Cristina Eustace fue la cuarta finalista en la pasada edición de “La Casa de Los Famosos” ella habló de su experiencia en el famoso reality de Telemundo y aseguró que fue muy rudo para ella por sentirse alejada de su hijo.





Video related to cristina eustace habla su participación en "la casa de los famosos"

Cristina Eustace se dio a conocer en el mundo del espectáculo cuando participó en el reality “Objetivo Fama” y luego ‘Viva El Sueño’, su música y talento hizo que obtuviera un puesto en el género regional mexicano, pero su imagen estuvo expuesta cuando participó en la pasada edición de “La Casa de Los Famosos” donde ella comentó que fue muy intimidante su participación.





Video related to cristina eustace habla su participación en "la casa de los famosos"

“Fue un programa muy rudo, muy intimidante, muchas maneras… si estuvo muy fuerte pero salí con mucho ataque, ha sido muy difícil pero no me rajo comadre”, comentó Eustace en una entrevista en el programa Radar Grupero. Además, aseguró que no participaría en otro reality de esta magnitud debido a que no aguantaría estar alejada de su hijo.

VE LA ENTREVISTA COMPLETA

Eustace también reveló que para ella este formato fue algo muy distinto pero siempre se mostró como una mujer real y sin filtros; consideramos que esa fue la fórmula perfecta para llegar a la gran noche final donde obtuvo el respaldo del público con más de tres millones de votos y de esa manera logró la cuarta posición de la competencia.

Cristina logra llegar a la gran final de la competencia junto a Pablo Montero, Kelvin Renteira, Manelyk González y Alicia Machado, recordemos que esta última fue la máxima ganadora del reality. Eustace se siente agradecida por el apoyo de las personas que la conocieron dentro de la casa y le brindaron todo su apoyo.





Por su parte, la cantante alzó su voz para que haya más apoyo entre las mujeres y de esta manera posicionar a más cantantes en el género regional mexicano, Eustace dejó claro que ser una madre soltera nunca ha sido un impedimento para lograr sus objetivos.





“Para todas esas niñas que me ven que también quiere algo de la música o que quieren luchar en cualquier tipo de rubro, yo no vengo de ninguna dinastía yo vengo echandole ganas”, comentó en la entrevista.

Cristina promociona su tema “Regresa”





Cristina sigue posicionando su voz en la música es por eso que nos presenta su tema promocional “Regresa” el cual está dedicado a las personas que sufren de depresión y a través de un argumento tan importante como lo es la salud mental creó una melodía que expresa un sentimiento colectivo.

“Esta canción regresa es una melodía que tiene muchísima sensibilidad… Cuando tu sufres de depresión hay una ausencia, eso fue lo que pasó, y está dedicada a la depresión, cuando estás como pareja diciéndole a la persona que regrese de la depresión” comentó Eustace.

Por su parte, Cristina habló de su relación con el actor Christian de la Campa y de lo valiente que fue al hablar de su vida, pues esta canción se la dedica al intérprete. Además, de comentar que su cercanía con el actor mexicano fue notable debido a la gran conexión que tuvieron en el programa, aunque Eustace aseguró que actualmente ambos tiene proyectos distintos, están en contacto. Ellos mantuvieron buena química lo cual hizo que despertará mucho interés entre sus fanáticos.