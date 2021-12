Cristina Eustace y Christian de la Campa ¿amigos o novios?

Crisina Eustace lo dejo muy claro en sus redes sociales. Ella y Christian de la Campa se están conociendo en “nuestros entornos”. Algo que ha creado una avalancha de comentarios en contra de ella y ha mucha confusión entre el estado de su relación.

Lo cierto es que desde que la pareja salió de La Casa de los Famosos, muchos de sus seguidores quieren saber si ellos siguen juntos o si ya terminaron. Cuando concluyó el show de Telemundo parecía que el romance iba de viento en popa cuando salieron juntos en una cama el siguiente que terminó La Casa de los Famosos. Cristina le cantaba “Happy Birthday” en el video que colgó en su Instagram. Abajo lo puedes ver. Por lo que sus seguidores esperaban ver más de este par. Pero no ha sido así.

Por lo que los seguidores de la cantante y cuarta finalista de La Casa de la Fama, le han preguntado si Christian “ya la dejo porque se cansó de ella”, según informa Telemundo.

Al recibir toda clase de mensajes Cristina reaccionó en sus redes en el minuto 26:26 diciendo lo siguiente: “Mucha gente desgraciadamente es mala…a mi no me ha afectado tanto el bullying, tanta gente [loca]. Pero hay gente que toma las cosas muy distinto. Yo no voy a hablar de mi amistad, porque acuerdense de esto. Ya lo hemos dicho Cristian y yo, desde que estabamos adentro [de la casa de los famosos] somos amigos. Oses nos estamos conociendo en nuestro entorno. La verdad no sé si ustedes me han visto pero trabajo [mucho]. Estoy viajando mucho porque tengo que aprovechar todo este ruido. Entonces yo ahorita estoy enfocada en mi trabajo. Obviamente él está pendiente…hay una sorprensa muy bonita para la virgen. Siempre está pendiente. Y eso es lo único que voy hablar de él. No voy hablar nada mas porque es lo mejor. Y si ustedes dicen que ‘si estoy o no estoy con él’ no me importa, no me importa, no me importa. Piensen lo que sea. Yo ha él lo quiero muchísimo. Lo quiero mucho, quiero que triunfe. Yo prefiero mantener mi relación con Christian, osea que ya no tenga nada que ver con esto porque cada quien tiene su vida, cada quien tiene su carrera. Ni él se va aprovechar de la mía ni yo me voy aprovechar a la de él. Cada quien tiene su carrera…desgraciadamente existe gente muy mala y está haciendo bullying y diciendo cosas y también tengo que proteger a Andres [mi hijo]. Por favor apoyen [a Christian] porque es una buena persona…voy a mantener mi amistad con Christian en privado porque somos amigos”.

“Amigos con derecho”, comentó un seguidor al video de Christina. Mientras otro agregó: “Los amigos no se besan en la boca”.

Mientras otros la defienden: “Qué bien que dicen [en darse] la oportunidad de conocerse pero sin estar ofendiendo a nadie. Ustedes son ustedes y quiéranse si tienen que hacerlo”. “No des explicaciones! La gente siempre comentara bien o mal si les funciona que bueno y si no pues así es la vida se feliz y olvida de la gente enfócate en lo tuyo y ya !💕”, agregó otro.

En una entrevista con TVyNovelas Christian dijo lo siguiente la a finales de noviembre: “Cuando Cristina se lesionó su mano yo quise ser empático…dentro de toda esa convivencia se dio la chispita del amor y acordamos adentro que afuera íbamos a hacer amigos y seguir frecuentándonos, depende de la agenda de cada quien. Estamos distanciados el uno del otro, pero sí nos seguimos escribiendo desde la distancia”.

En estos momentos Christian se podría formar parte de un nuevo proyecto de Salvador Mejía.