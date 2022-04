Chela Lora arremete contra Pablo Montero ¿Qué paso?

Chela Lora, la madre de Celia Lora, aseguró que no perdona al actor Pablo Montero por los desplantes e insultos que hizo a su hija cuando ambos eran integrantes de “La Casa de Los Famosos”, pues Chela no olvida la actitud por parte de Montero hacia Celia Lora.

Las discusiones en el reality de Telemundo no cesaron, pues en una oportunidad la influencer Celia Lora discutió con el cantante mexicano Pablo Montero, ambos protagonizaron una pelea “no voy a permitir que una niña como tú, irresponsable, maleducada, este faltandome el respeto” fueron algunas de las palabras en el cálido encuentro.

Chela Lora arremete contra Pablo Montero

Aunque esto pareciera ser cosa del pasado, Chela Lora, en una reciente entrevista sacó a colación este evento y arremetió contra Pablo Montero, pues ella está muy molesta con él debido a que insultó a su hija, Celia Lora, durante el programa “La casa de los famosos”.





“Yo no (lo perdonó), la verdad yo no, porque no. Hay que respetar a la mujer, siempre crecí con una frase que decía: a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, y la verdad ha sido una lucha de cuántos años y en estos tiempos estar peleando por los derechos de las mujeres es increíble, y que haya o surjan más personas que no tienen ningún respeto y que matan mujeres y todo eso, digo, los crímenes en general son terribles, pero enfocar el odio a la mujer o sus frustraciones a la mujer, eso yo no lo perdono”, aseguró la artista.





Acompañada de su esposo, Alex Lora, la también cantante aseguró que vela por los derechos de la mujer y estuvo muy molesta de ver como Montero le alzaba la voz a su hija y comentó que a una mujer no se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa.

“Lo que yo sentí, la impotencia de ver cómo este cobarde se dirigió a mi hija, como si él estuviera muy limpio -todos conocemos su vida-, eso me molestó muchísimo”, agregó.





Montero le decía que “Una señorita que hable ese tipo de cosas” estaba mal, refiriéndose a su forma de expresarse y tachándola de vulgar. “Vete y veme”, “Aprende a hablar como una dama, no tanta leperada”.





“Lo primero que me dijiste (cuando la conoció) fue “siempre te he querido co**r”, por lo que le cuestionaba que Pablo le estuviera exigiendo respeto cuando lo primero que él le dijo al conocerla era eso.





La familia Lora más unida que nunca





Pablo y Celia pelean | La Casa de los Famosos Pablo ya está harto de la actitud de Celia y explotó. 💥 ¡Revive los mejores momentos de La Casa de los Famosos en este canal! 😃 Peleas, romances, acuerdos, desacuerdos y todo lo que ha sucedido hasta ahora con los habitantes. ______________________________ Conducido por Héctor Sandarti y basado en el fenómeno mundial "Big Brother VIP",… 2021-10-03T15:30:03Z

Celia Lora es conocida por su explosiva y sensual personalidad pero las cosas se salieron de control cuando ambos artistas se gritaron, hecho que puso en evidencia el nexo de convivencia con los participantes del reality.

Chela y Alex lora se encuentran promocionando el videoclip de su nuevo proyecto“Qué Chingón”, un tema y disco que busca enaltecer todo lo que hace chingón a México y sus raíces; por su parte, Chela no perdió la oportunidad para alzar su voz y denunciar la actitud de Pablo con su hija.