Celia Lora posa para una importante revista [FOTOS]

La influencer mexicana, Celia Lora, engalana la nueva portada de la revista “Playboy México” siendo la invitada especial para celebrar sus 20 años en el país azteca. Esta publicación de entretenimiento para adultos no había tenido lanzamientos en papel debido a la pandemia por el coronavirus.

Lora vuelve y por todo lo alto, encabezando la portada del conejito donde muestra sus mejores atributos para trasmitir el empoderamiento femenino.

Celia Lora engalana nueva portada

No hay duda que Celia Lora es una de las mujeres más exitosas creando contenidos para adultos. La portada bajo el título “the queen is black” podemos apreciar a Lora como toda una diosa acompañada por un grupo de chicas, todo esto para reflejar la fuerza femenina que empieza desde la raíz y consolida el poder que reside en cada mujer.

La influencer en la presentación de la revista, habló acerca de los tabúes que existen sobre los desnudos, que para ella es totalmente normal. Por su parte, siempre ha tenido apoyo de su padre el famoso cantante Alex Lora.





Play



Celia Lora enciende las redes con su tercera portada para la revista Playboy | Telemundo Celia Lora volvió a enloquecer las redes con fotos de su tercera portada para la revista Playboy. La sesión ha dado mucho de qué hablar y la modelo está más que orgullosa. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TelemundoYTChannel Telemundo App Telemundo – Capítulos Completos es tu destino digital para disfrutar la programación que te gusta!… 2022-01-31T23:43:58Z

El acercamiento con esta revista se dio desde muy pequeña. Lora aseguró que cuando era niña todo el cuarto de ensayo de su padre estaba llena de fotos de “Playboy”, lo que se le hizo algo normal, cuando fue más grande empezó adquirir la revista y soñaba con salir ahí, quería convertirse en modelo, así que cuando vino la primera propuesta para aparecer en una edición fue “un sueño hecho realidad”.

Lora ha demostrado que su autenticidad, seguridad y talento la ha convertido en una mujer sexy y se siente muy orgullosa de eso, con cada presentación la socialité enciende las redes. Por tal motivo, cuenta con diez millones de seguidores en su Instagram, confirmando que la seducción es su mejor carta de presentación.

Su polémica con Manelyk





Play



Celia Lora reacciona a declaraciones de Manelyk González | Sale el Sol #CeliaLora nos visita en el foro para platicar de su más reciente portada para #Playboy y de su reacción tras las declaraciones de #Manelyk en #ElMinutoQueCambióMiDestino. #PájarosEnElAlambre No te pierdas todos los días Sale el Sol a las 9 a.m. por Imagen Televisión. Visita también nuestra página imagentv.com O en las redes de Sale el… 2022-02-15T18:30:36Z

En un reciente entrevista con el programa “Sale el sol” Lora habló de las declaraciones que dio su colega, Manelyk González, donde aseguró que su amistad se rompió debido a la relación que mantuvo con Alicia Machado dentro de La Casa de Los Famosos. Al respecto, la también influencer catalogó como infantil la acusación y dijo que no pensaba responder pues no eran niñas de primaria, sino adultas. Dejando claro que ese tipo de declaraciones le parecían fuera de contexto.

Lora ha participado en 13 reality show, no solo su personalidad sensual la ha posicionado como unas de las figuras más candente de la televisión, también con ella la sigue muchos escándalos. Su amistad con Manelyk se vio fracturada en La Casa de Los Famosos donde decidió no tocar más ese tema, por otro lado, Mane en una pasada entrevista reveló que ella no iba a rogar una amistad. Por los momentos solo queda esperar cómo se desenlaza esta relación.