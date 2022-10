Alicia Machado afectada directamente por otra gran tragedia en Venezuela

Alicia Machado ha sido afectada por otra gran tragedia en Venezuela. la ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos” tiene varios años recibiendo malas noticias de su país, pero en los últimos tiempos las situaciones adversas han tocado a su estado, a su ciudad y hasta a su familia.

A pesar de que tiene muchos años viviendo entre México, Colombia y Estados Unidos, la ex Miss Universo 1996, actriz, cantante y empresaria sigue muy conectada a su país, donde vive parte de su familia y donde tienen aun negocios. La situación está actualmente muy complicada.

La artista es oriunda de Maracay, la capital del estado Aragua. Se trata de una localidad de cerca de medio millón de personas, situada a una hora promedio de distancia de Caracas hacia el sureste.

Allí nació y creció Alicia Machado y en esa ciudad permanece gran parte de su familia, a pesar de la complicada economía y seguridad que vive el país desde hace más de dos décadas. Aunque su madre Martha Fajardo vive con la artista y su nieta Dinorah, la mamá de Alicia tiene un par de restaurantes de comida rápida en Maracay, que los maneja su hijo mayor Arturo. En la ciudad viven otros familiares como dos de los hijos que tuvo el papá en un segundo matrimonio.

Aunque siempre habla con mucho cariño de su ciudad, las tristezas en la vida de Alicia Machado comenzaron allá en su ciudad, donde se produjo el divorcio de sus padres, los negocios de su papá se vinieron abajo -tenía una red de jugueterías.

Sin embargo, nada se compara con el secuestro de su hermano a finales de 2020.Arturo José Machado tenía apenas 25 años. Ella misma lo contó:

“Estuvo desaparecido 11 meses y apareció el año pasado. Apareció su cuerpo en una fosa común el 20 de noviembre al año siguiente. Eso ha sido algo bien difícil para todos nosotros, era muy especial para mí.

“Eso ha sido algo bien difícil para nosotros… él era muy especial para mí. Bueno, a mí me mantuvieron un poco alejada del caso por obvias razones porque yo a Venezuela no voy y no pienso ir y me mantuvieron alejada por la misma condición de ser alguien famoso y era poco lo que yo sabía de cómo se estaba llevando el caso”.