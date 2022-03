Alicia Machado: su experiencia al entregar la corona del Miss Universo

Han pasado más de 25 años desde que Alicia Machado representó a Venezuela en el Miss Universo, su belleza, simpatía e inteligencia fueron sus mayores atributos para que Machado se coronará como reina universal, aunque ha pasado el tiempo, este hecho marcó la vida de la venezolana y ha decidido contar toda su experiencia del certamen de belleza.





Después de su experiencia, Machado comenzó su carrera en el mundo del espectáculo, su imagen se fue exponiendo poco a poco y con su talento se posiciona en la televisión, ella ha decidido hablar del momento más importante de su vida y de como llevo el peso de la corona, luego de estar presente en la opinión pública por su repentino cambio en su cuerpo.

Alicia Machado y su experiencia en el Miss Universo





Machado explicó en una pasada entrevista con “Despierta América” que acabar con su reinado la hizo sentir libre, pues antes de ello no tenía control sobre su vida:“En ese momento pensaba que ya se había acabado el infierno de que estuvieran tan pendientes de mi peso, que estuvieran tan pendientes de todo lo que yo hacía o decía”.





El ser reina de belleza la convirtió en el anzuelo de críticas sobre su cuerpo, lo que hizo que se sintiera en constante presión. ” Tengo toda una vida trabajando en el mundo del espectáculo, me siento muy realizada como profesional […] He logrado mis metas. Logré convertirme en actriz. En ese momento — contra viento y marea, contra la fama que me habían hecho, contra los ataques, contra la mala prensa, contra el estigma de que una reina de belleza no tenía talento para nada más—de hecho fui la primera Miss Universo que protagoniza una novela, que hace una revista como Playboy, que hace cine. Fui pionera en muchas de esas cosas”.





Su vida escandalosa hizo que Alicia fuera tomando posesión de su seguridad y autoestima. A su vez, la también cantante reveló cómo fue la noche en la que coronaron a la nueva Miss Universo. “Me acuerdo que me fui a mi hotel y me puse la primera gran borrachera de mi vida —con un maquillista que fue mi maestro y gran amigo. Nos fuimos al cuarto del hotel y amanecí en la alfombra. Me tomé todo el mini bar completo”.

Alicia Machado y su éxito en "La Casa de los Famosos"





La actriz, Alicia Machado, fue la máxima ganadora en la pasada edición de La Casa de Los Famosos, su paso por la competencia trajo momentos memorables para la exreina de belleza que la sigue posicionando como la favorita del público. Tras tres meses de convivencia con 16 celebridades del mundo hispano, Machado salió victoriosa del reality llevándose el primer lugar de la competencia. Con ello también el respaldo al obtener 40 millones de votos por parte de los televidentes, así como la cantidad 200 mil dólares, lo que reafirma una vez más la importancia de Alicia en la televisión.