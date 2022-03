Alicia Machado revela cómo ser invencible

Alicia Machado reflexionó sobre lo que implica ser mujer hoy en día y los desafíos que deben enfrentar para salir adelante. La venezolana, de 45 años, envío un mensaje a todas las mujeres descifrando la clave para realmente ser invencibles.

“Ser mujer en estos últimos tiempos siendo honesta se ha vuelto un poco complicado (cabe destacar que siempre lo ha sido). ¿Por qué? Mi humilde reflexión hoy día internacional de nosotras las mujeres”, partió escribiendo en una publicación de su cuenta de Instagram, junto a una foto envuelta en un vestido rojo y actitud de empoderamiento.

“Antes pasaban las mismas cosas sólo que ahora está el juicio público sobre todas nosotras, las calladas quizás en ocasiones sigamos aún más calladas, las atrevidas y valientes (porque llamarnos escandalosas sería hoy en día discriminatorio) seguiremos alzando la voz por aquellas causas que realmente tengan lógica y sentido”, expresó.

“Ya no lucho más por mi lugar, ya lo encontré. Ahora solo apoyo lo que a mi hija le tocara conquistar, ser mujeres en este presente de tanta exigencia pública puede llegar a enloquecerte, donde el despotismo y la arrogancia pueden atraparte y marchitar lo hermosa que eres y lo bonito que sabemos amar. Ya, por lo menos, yo no lucho más. Ya les hemos dejado claro al mundo que somos la pieza mágica e indispensable, que no somos ni más ni menos. Que somos iguales y que ya no hay marcha atrás en la hermosa convivencia de unidad entre los hombres y nosotras las mujeres”, recalcó.

Finalmente, hizo un llamado de unión a todas las mujeres. “Bienvenida sea una nueva era femenina de apoyarnos y valorarnos entre nosotras y ¡seremos invencibles!”, afirmó.

La ex Miss Universo ha dado lecciones de empoderamiento a las mujeres, dejando claro que hoy se encuentra en total control de su vida y ha logrado salir adelante a pesar de las adversidades. Su triunfo en el reality La Casa de los Famosos le abrió las puertas a nuevos proyectos laborales que la tienen feliz y cumpliendo metas.

“El verdadero empoderamiento femenino está en nuestras acciones más que en nuestras palabras. Saber discernir lo que queremos y necesitamos en nuestras vidas es determinante. Cuidado 2022 que voy con todo, más segura de mi misma que nunca, agradecida por el amor de mi público, soltera, con un corazón blindado y vacunada”, escribió en sus redes sociales cuando el año recién comenzaba, donde además dejó claro que está felizmente soltera.