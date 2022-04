Alicia Machado regresa a La Casa de Los Famosos

La segunda temporada del reality de Telemundo ya está lista para regresar, la producción está afilando los últimos detalles para demostrar de qué están hechos, y están revelando las nuevas celebridades que ingresaran a la competencia, para sorpresa de todos nuestra eterna Miss Universo, Alicia Machado, vuelve al reality que la posicionó como la número uno.

Alicia Machado fue la ganadora absoluta de la pasada edición de La Casa de Los Famosos, ella no solo obtuvo el primer lugar sino también se llevó el respaldo del público con 40 millones de votos por parte de los televidentes y la suma de 200 mil dólares en efectivo.

Alicia vuelve a la casa más famosa de la televisión hispana

Aunque no veremos Alicia como una concursante más dentro de la casa, ella misma confirmó que va a tener una participación muy especial, no sabremos qué papel desempeñará la también cantante, pero por su experiencia puede servir como referencia o “madrina” de esta segunda temporada, debido a su desenvolvimiento de líder dentro de la casa más famosa de la televisión hispana.





Alicia es una gran referencia, pues ella ha participó en un reality similar cuando su carrera estaba comenzando, estuvo en la “Granja VIP” donde estelarizó un escándalo sexual, pues en La Casa de Los Famosos repitió la fórmula en irse a la cama con Roberto Romano y termina cubierta por las sábanas, pues nuestra querida Alicia es toda una experta en este formato.

“Viene nuevamente ‘La casa de los famosos 2′. Ya estamos grabando, tengo entendido que (viene) en mayo, tendré una participación ahí muy chévere”, dice una feliz Alicia Machado.Asimismo asegura que en esta ocasión se portará mejor ya que mucha gente ve el programa y por ello representa una gran responsabilidad ya que algunas personas la toman como ejemplo.

Alicia no planifico ganarse el amor de sus fanáticos





“Yo no planifiqué ganarme el amor y el cariño de la gente. Yo no lo planee y si me lo gané es porque seguramente mi manera de ser y mi forma de ver la vida empatiza con miles de millones de personas. Ese es mi éxito y a eso es lo que me he tenido que reflexionar… y a entender eso. Ahora para mí, no significa solo que me hayan dado la oportunidad de ganar y me gané un dinero y de seguir haciendo mi carrera artística que me encanta, si no que ahora yo tengo una responsabilidad muy grande. Tengo que seguir siendo buena gente“.Aseguró Machado en una entrevista en exclusiva con el programa “La Mesa Caliente”.

Segunda temporada de La Casa de Los Famosos





La Casa de Los Famosos se estrenará el 10 de mayo a las 7pm/6c por Telemundo. El reality regresará con episodios repletos de drama. Durante dos meses y medio, 16 celebridades hispanas permanecerán sin contacto ni comunicación con el mundo exterior, y habrá 50 cámaras escondidas y 60 micrófonos grabando las 24 horas del día para ver qué hacen, cómo se comportan y la manera en la que el aislamiento toca sus vidas.