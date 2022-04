Alicia Machado asegura que está soltera pero no sola ¿Qué dijo la artista?

Alicia Machado disfruta del mejor momento de su vida, en el plano profesional se encuentra en las presentaciones de su obra de teatro “Yo si soy Kbn@”, también comparte los mejores momentos al lado de su hija Dinorah Valentina, aunque actualmente la venezolana se encuentra soltera, en una entrevista para el medio Primera Hora reveló que no se encuentra sola, pero ¿Qué dijo la artista?

“Yo nunca estoy sola, la verdad, gracias a Dios. Siempre tengo mis amorcillos. Pero de comprometida, así, no. Soltera y sin compromiso”, comentó de manera irreverente, y rechazó la idea de que el éxito laboral no va de la mano de la buena suerte en el amor, como algunos piensan.

“No creo en eso. El que quiere, puede”, sostuvo. “El hombre inteligente, que sabe lo que quiere, no se busca pen… El hombre bueno, educado, progresista, el tipo que vale la pena tenerlo de pareja, el hombre que te apoya, que te respeta, que valora a la mujer, tampoco se busca a pen… y ese es el hombre que yo quiero en mi vida”, aseguró la venezolana. “Tengo muy buenos amigos hombres, que valoran mucho a la mujer y que te quieren ayudar a crecer”. A su vez, resaltó que no le interesan los “cobarduelos”.

Alicia Machado habla de su faceta como madre

Actualmente su única hija Dinorah Valentina tiene 13 años, aunque nunca ha estado expuesta a los medios de comunicación, Machado aseguró que no le ha notado interés en incursionar en el mundo del entretenimiento. “Hasta ahorita no. Ella no ha mostrado muchas ganas de pertenecer a este ambiente. De hecho, el fenómeno de La casa de los famosos ha sido muy abrumador también para ella porque nunca la había expuesto tanto a los medios, no por nada malo, sino porque uno como famoso tiene que respetar la vida de los hijos”.

“Yo si soy Kbn@”, la puesta en escena de Machado

Alicia Machado recorre varias ciudades de Estados Unidos con su monólogo, pues en esta obra de teatro ella relata las vivencias de una mujer fuerte de carácter, por eso el nombre de la puesta en escena, este próximo 9 de abril dirá presente en Puerto Rico.

En el monólogo solo para adultos, la artista da vida a la profesional “Elba Carrillo”. “Es una tragicomedia”, explicó. “Es un reflejo de muchas mujeres empoderadas en este momento y, también, de los flagelos a los que nos enfrentamos”, dijo sobre la pieza original de Enrique Salas, dirigida por la actriz venezolana Elba Escobar. “Habla del fenómeno del alcoholismo en las mujeres, que a veces estamos muy vulnerables a los vicios. A veces en la mujer es menos notorio, y las empoderadas o las cabronas, como nos llaman, también pasamos la soledad, también tenemos a los vicios tentándonos cada día”.

A lo largo de sus dos décadas de carrera, Alicia Machado se ha mostrado cercana a los medios de comunicación, nunca ha ocultado ningún ámbito de su vida, por eso le enviamos nuestras felicitaciones por sus próximas presentaciones con su puesta en escena “Yo si soy Kbn@”.