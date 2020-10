La boda de Ninel Conde y Larry Ramos en videos

View this post on Instagram

¿NINEL CONDE CON UÑAS DE NOVIA? Aunque se sigue manejando #maximo #hermetismo en cuanto a la alegada #boda de #NinelConde y #LarryRamos es la misma #Ninel quien comparte su nueva #manicura y de inmediato usuarios en #Instagram comentaron que son uñas para una boda. #ElisaBeristain #JavierCeriani #ChismeNoLike #ChismeEnVivo #EduardoMytzu