Banda Los Recoditos presenta el tema musical “La Baraja” (+ESCÚCHALO AQUI)

Banda Los Recoditos, cierra el año con broche de oro presentándonos “La Baraja” que, sin duda alguna, es la mejor carta de presentación de lo que será su nueva producción musical que será lanzada el próximo 2021, y en donde la Banda originaria de Mazatlán, incluirá temas para todos los gustos: rancheras, baladas y por supuesto los temas para divertimos y bailar.

La vida es como una baraja, es la frase que sirve como estandarte de la canción, que habla de las cosas buenas o malas que uno decide, de las bendiciones que se reciben y de las pérdidas que cada uno sufre, la vida es como una baraja, y cada uno de nosotros decide cómo jugarla.

“La Baraja” de la autoría de Gerardo Demara Valenzuela, nos pone a pensar de cómo realmente queremos vivir la vida y Los Recoditos están más que listos para presentarlo a todo su público ya que a partir de hoy se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, al igual que el video, que lo podemos disfrutar a través del canal oficial de la banda en YouTube, y cuya historia impactará y hará reflexionar a más de uno.

Banda Los Recoditos – La Baraja

El videoclip oficial de “La Baraja” hace reflexionar a los miles de fanáticos de la agrupación mexicana en una historia que se centra en la importancia de tomar buenas decisiones en la vida antes de que sea demasiado tarde para estar en el camino correcto

El trabajo audiovisual cuenta con imponentes escenarios naturales de México y es respaldado por Fonovisa y Universal Music Group.

Lo que debes saber sobre Banda Los Recoditos

Banda Los Recoditos es una banda sinaloense originaria de Mazatlán, Sinaloa, fundada en 1989 por un grupo de jóvenes estudiantes de música, principalmente por hijos y amigos de los integrantes de la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, este último fue quién decidió nombrar así a la agrupación. Su primera grabación fue el tema “A bailar de caballito”, el cual alcanzó cierta popularidad. Con 30 años de carrera, han lanzado 22 álbumes musicales y han sido acreedores al Grammy Latino en 2013 y 2018.

En la actualidad, Banda Los Recoditos cuenta con más de 1.5 millones de seguidores en la plataforma de Instagram y sus videoclips más populares en Youtube cuentan con un promedio de 17 millones de visualizaciones, lo que los convierte en una de las agrupaciones de música regional mexicana con mayor popularidad en las plataformas digitales.

Lo que debes saber sobre Universal Music Group, la casa disquera de Banda Los Recoditos

Universal Music Group (UMG) es la compañía de música líder en el mundo, con vastas operaciones en grabación, edición, comercialización, y contenido audiovisual en más de 60 países. Ofreciendo un amplio catálogo de grabaciones y canciones de todos los géneros musicales, UMG identifica y desarrolla artistas para producir y distribuir la música más aclamada y con mayor éxito comercial en el mundo. Comprometidos con el arte, innovación, y emprendimiento, UMG vela el desarrollo de servicios, plataformas y modelos de negocios para ampliar las oportunidades artísticas y comerciales para nuestros artistas y así crear experiencias nuevas para los seguidores de la música.

