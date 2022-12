¿Cuál fue la última publicación de Instagram de Kirstie Alley? [VER]

Kirstie Alley ha muerto a los 71 años.

El 5 de diciembre de 2022, sus dos hijos, True y Lillie, publicaron un comunicado en las cuentas oficiales de redes sociales de Alley.

“Nos entristece informarles que nuestra increíble, feroz y amorosa madre falleció después de una batalla contra el cáncer, descubierto recientemente”, decía el comunicado.

“Estaba rodeada de su familia más cercana y luchó con mucha fuerza, dejándonos con la certeza de su inagotable alegría de vivir y de las aventuras que le esperaban. Tan icónica como fue en la pantalla, fue una madre y abuela aún más increíble”, continuó el comunicado.

Alley no estuvo muy activa durante los últimos meses y su última publicación en Instagram antes de su muerte fue el 21 de septiembre de 2022. Apareció en “Dancing With the Stars” durante la temporada 12 y nuevamente en la temporada 15 para el programa All Stars.

Alley compartió un anuncio de ‘The Masked Singer’ en septiembre

La última publicación en el feed de Alley antes de la declaración sobre su muerte es un anuncio de “The Masked Singer”.

“¿Has oído las noticias? ¡#TheMaskedSinger está de vuelta! ¡Mucha suerte a todas las nuevas máscaras! Echa un vistazo al estreno de la temporada ESTA NOCHE 8/7c en @foxtv”, decía el mensaje de la publicación.

Alley apareció en “The Masked Singer” en abril de 2022. Aunque Allie, que era Baby Mammoth, dejó perplejos a los jueces (las conjeturas incluían a Reese Witherspoon y Kirsten Dunst), fue desenmascarada el 27 de abril de 2022, según Entertainment Weekly.

En 2018, Alley apareció en “Big Brother UK” y terminó como finalista de la temporada. Algunas publicaciones en las redes sociales pidieron a los fanáticos que votaran por ella, aunque parece que alguien más las subió.

“Ella ha sido ella misma, ha sido completamente entretenida, amable, servicial, genuina, dijo las cosas como son, justa, divertida, una jugadora de equipo @kirstiealley es solo un acto de clase …….. y ahora es la nueva mejor amiga del Reino Unido y ¡Británico honorario, el amor de nuestras naciones! Todos la amamos absolutamente ……. Así que por favor VOTA POR KIRSTIE ALLEY PARA GANAR!!!!!”, se lee en una publicación del 11 de septiembre de 2018.

Alley Se unió recientemente a Cameo

El 8 de septiembre de 2022, Allie grabó un video de sí misma para informar a los fanáticos que se había unido a Cameo.

“Hola a todos, estoy en http://Cameo.com/kirstiealley, así que si necesitan algún mensaje personal, llámenme”, subtituló la publicación. Parece que su cuenta de Cameo ha sido desactivada desde entonces.

Alley no era muy activo en Instagram y solo había compartido un puñado de publicaciones en 2022. Sin embargo, Alley era más activo en Twitter.

“¡¡¡¡FELIZ DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS!!!!” se leyó en un tweet el 24 de noviembre de 2022, marcando el último tweet que Alley compartió antes de su muerte. Parece como si la actriz de “Mira quién habla” realmente esperaba con ansias las vacaciones de Acción de Gracias, ya que tuiteó al respecto un mes antes.

Un fan le preguntó cuál era su cosa favorita para cocinar y ella respondió: “¿Qué hay para el Día de Acción de Gracias? Me encanta cocinar puré de papas y hago la mejor salsa del mundo”.

Alley no compartió su reciente diagnóstico de cáncer con los fanáticos en las redes sociales o de otra manera, dejando a muchos conmocionados por la noticia de su repentina muerte.

