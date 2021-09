Kimbely Flores se fue de “La Casa de los Famosos”: ¿Qué le dijo su esposo Edwin Luna?

Mas de un televidente quedo sorprendido tras enterarse de la salida de Kimberly Flores de La Casa de los Famosos, pasado viernes 10 de septiembre. Resulta que el esposo de Kimberly, el cantante mexicano Edwin Luna, llegó a las instalaciones de Telemundo para pedir hablar de urgencia con su esposa. Kimberly se encontraba comiendo cuando la llamaron al confesionario. Una vez ahi, la dicen que su esposo la está esperando en otro cuarto.

Al ver a su esposa, Edwin la abrazó y lo primero que le dijo fue: “Tienes que irte conmigo”.

Según los rumores en las redes sociales, el detonante de que Edwin fuera a buscar a su esposa a pedirle que se vaya con él es por los constantes acercamientos con el atractivo actor Roberto Romano.

Edwin le dijo lo siguiente a tu esposa cuando la tuvo al frente en las instalaciones de Telemundo: “Elián está mal. Le mandaron unas notas tuyas, afuera es un des. mi amor. Afuera no es como tú crees. Elián vio unas notas tuyas y empezó a gritar que eras una prostituta. Que cuando llegaras a la casa te iba a correr que él no te quería con nosotros. Damián llora cada tercer día. Que donde está su mamá. A mí me dio un ataque de crisis hace dos días. Arely me tuvo que calmar. Gianna se asustó. Ya no puedo. Por lo que más quieras. Te lo suplico por mi vida”. Y añadió: “Tú me pediste algo cuando entraste aquí. Me pediste que cuidara a mis hijos. Ya no puedo. Me habló Marta. Me dijo Marta que le había hablado Elián y que le dijo que se quería suicidar. Necesito que estes con nosotros por favor. Todos hemos visto todo. No dormimos. Bajé como 10 kilos. Todo lo que haz hecho lo he visto y lo sé. Pero es que tú no sabes cómo está afuera. Salió tu mamá ayer, diciendo que los violo a Damián y a Elián. Necesito que estes conmigo por favor”.

Abajo puedes ver el momento que Edwin y Kimberly se vieron.





Play



EDWIN LUNA y KIMBERLY FLORES || Tu Hijo Se Quiere S…… dar || LA CASA DE LOS FAMOSOS EDWIN LUNA y KIMBERLY FLORES || Tu Hijo Se Quiere S…… dar || LA CASA DE LOS FAMOSOS 2021-09-14T01:17:44Z

Una vez que Edwin terminó de hablar con su esposa, el presentador Héctor Sandarti aparece en un monitor y le pregunta a Kimberly si decide abandonar la casa. Ella responde que sí. En ese momento la guatelmanteca se fue con su esposo directamente al aeropuerto para tomar un vuelo a Monterrey, México.

Kimberly Flores tiene tres hijos

Kimberly tiene tres hijos, su hijo mayor Eliah, de 15 años, Damian, de 7, y Gianna, de 4.

Kimberly y Edwin tienen una hija llamada Gianna Luna, quien nació en julio de 2018. Kimberly y Edwin se conocieron en julio del 2017, según Bandamax. La publicación también dice que “muchos señalaron a Kimberly como la tercera en discordia entre el fugaz matrimonio del vocalista de La Trakalosa de Monterrey y la actriz Alma Cero”. Kimberly y Edwin se casaron en julio de 2019.

Kimberly Flores y Roberto Romano en “La Casa de los Famosos

Kimberly Flores y Roberto Romano fueron captados por las 50 cámaras dentro de La Casa de los Famosos. Las cámaras graban a los famosos las 24 horas del día y se los puede escuchar en los 60 micrófonos. A Kimberly y a Roberto se los vieron abrazados, tomados de la mano, y el momento que este la tomó por la cintura mientas ella se lavaba los dientes. Abajo puedes ver uno de los momentos en que Kimberly y Roberto están juntos en el show.