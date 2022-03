¿Quién es Kim Wolfe presentadora de ¿”Por qué diablos compré esta casa”?

Kim Wolfe es la presentadora de la nueva serie de HGTV, “¿Por qué diablos compré esta casa?” que se estrenó el miércoles 30 de marzo de 2022 a las 9:00 p.m. Horas del Este y del Pacífico.

En la serie de siete episodios, Wolfe “viene al rescate de los propietarios de viviendas que sienten un gran remordimiento por parte de los compradores”, según la descripción de la serie. La mujer de 39 años utilizará “sus habilidades expertas para reinventar espacios sin vida y hacer que los propietarios finalmente se enamoren de su hogar”.

1. Wolfe ganó la temporada 24 de ‘Survivor’

Wolfe saltó a la fama al ganar “Survivor: One World” en 2012, que fue la temporada 24 de la serie de competencia de CBS.

Todavía una ávida observadora, Wolfe admitió en su biografía del elenco de CBS que comenzó a ver la serie de larga duración durante su último año de secundaria en 2001. “Survivor” se estrenó por primera vez en 2000.

Hablando de lo que significó participar en el programa para ella y su familia, explicó: “Dado que nos encantaba ver el programa desde el principio, la experiencia de ir y hacerlo fue suprema, es un recuerdo tan brillante para todos nosotros. ”

Ir al programa ayudó a redirigir la vida de Wolfe. “Necesitaba un botón de reinicio para mi propia confianza en mí misma y solo en la vida en general”, dijo al medio de su primera aparición en la serie. “‘Survivor’ fue lo perfecto en el momento perfecto; Creo que cambió mi trayectoria en el futuro”.

Regresó para “Survivor: Winners at War” en 2020, quedando en noveno lugar. “Mi vida ha cambiado enormemente en los últimos siete años”, le dijo a CBS sobre el tiempo entre sus temporadas. “Mi primera ronda tenía 28 años y recién soltera, codiciaba el escape y la aventura de ‘Survivor’. Desde entonces, me casé y tuve tres bebés tan rápido como fue humanamente posible”.

2. Wolfe es una diseñadora de interiores “autodidacta”

Caracterizada como “autodidacta”, Wolfe convirtió su tiempo en “Survivor” en una carrera en diseño de interiores, según HGTV. Usó el dinero del premio para comprar su primera casa.

“Mi esposo y yo compramos nuestra primera casa [con el dinero], que era una casa de la década de 1940 que necesitaba una restauración total”, dijo al medio. “Fue el primer proyecto de construcción real en el que trabajé”.

La pareja está en su cuarta casa en ocho años que “compraron, renovaron y se mudaron”, reveló en Instagram en noviembre de 2021.

HGTV informó que Wolfe se volvió “adicta” al diseño, y su esposo finalmente la convenció de seguirlo como profesión.

“Me dijo: ‘¿Qué tal si haces esto profesionalmente y dejas de hacer que nuestra familia se mude cada vez que quieres probar una nueva baldosa?'”, dijo la estrella a HGTV. “Y ese fue realmente el nacimiento de esto como una carrera para mí”.

Wolfe se inspira en la naturaleza y prioriza el minimalismo y la durabilidad al diseñar, según Southern Living.

“Soy una chica de la naturaleza, ‘Survivor’ habla de eso”, dijo a la publicación. “Busqué formas de incorporar el aire libre, como instalar tragaluces. Quería que nuestra casa se sintiera orgánica y relajada, pero también moderna y especial”.

3. Wolfe es una madre casada de tres hijos

Wolfe protagonizará junto a su esposo Bryan “¿Por qué diablos compré esta casa?”

La pareja celebró recientemente nueve años de matrimonio. Dijeron “Sí, acepto” en una boda íntima, a la que asistieron aproximadamente 30 invitados, en marzo de 2013. People describió la ceremonia como “informal, boho-chic”.

Los Wolfe dieron la bienvenida a tres niños: Michael, 8, August, 6 y Walt, 5. En Instagram en noviembre de 2021, se refirió al trío como su “manada Wolfe”.

“No son exactamente como los imaginaba cuando era más joven, son más desafiantes”, escribió. “Realmente no usan lo que quiero que usen o comen lo que quiero que coman. No mirarán a la gente a los ojos y les darán la mano y dirán sí señora y sí señor de la forma en que yo quiero que lo hagan, de la forma en que mi papá me obligó a hacerlo”.

“Me sorprenden mucho al ser más divertidas, profundas o compasivas de lo que esperaba. Siento que fue ayer cuando estaba cubierto de saliva, con mi doble bob y un sueño de días mejores por venir. Estaban estas personas molestas que me decían lo rápido que iba a ir y cómo lo iba a extrañar, y solo quería sacarles los ojos con una cuchara oxidada”, continuó Wolfe. “Por desgracia, está pasando rápido, son tan grandes ahora y siento una punzada de tristeza porque la parte del bebé ha terminado”.

4. Wolfe fue arrestada en una confusión de 2013

Wolfe fue arrestada en relación con un crimen que no cometió, según TMZ.

El medio informó que mientras estaba en el DMV para cambiar legalmente su nombre en abril de 2013, fue detenida por cheques sin fondos en su ciudad de San Antonio, Texas. Pasó ocho horas en una celda antes de ser liberada con una fianza de $1,500.

Pero resulta que solo hubo una confusión en el sistema y la orden era para otra Kimberly que comparte su cumpleaños, reveló la publicación.

“Tenga cuidado en el DMV, nunca se sabe lo que va a pasar”, le dijo a TMZ. “Trae una chaqueta… hace frío en la cárcel”.

5. Wolfe fue colaboradora de una afiliada de CBS

Survivor no es la única incursión de Wolfe en la televisión. Después de ganar, pasó casi tres años como colaboradora en “Good Day SA” en KENS 5, una afiliada de CBS. My San Antonio informó en septiembre de 2016 que dejaba el programa de estilo de vida para seguir una carrera en diseño de interiores.

“Kim’s Kart” fue su “segmento de firma” según el medio. “(Ahí es) donde puedo compartir todas mis cosas favoritas con nuestros televidentes, desde los mejores artilugios de cocina hasta artículos de belleza, etc.”, explicó Wolfe a la publicación por correo electrónico.

