Kim Kardashian habla sobre el video sexual que la hizo famosa: ¿Cómo afectó su vida?

Kim Kardashian se ha sincerado sobre cómo su video sexual del 2007 la afectó a ella y a su familia.

El escándalo del renombrado video sexual de la estrella de telerrealidad de 40 años, marcó el primer escándalo importante de las Kardashian-Jenner.

Antes de que Kardashian fuera la mega estrella e influencer que es hoy, ella y su entonces novio Ray J, cuyo nombre completo es Willie Norwood, se filmaron en privado teniendo relaciones sexuales en el 2002, cuando ella tenía 22 años.

Aunque Kardashian dijo que la cinta era solo para ella y los ojos de Ray J, alguien finalmente filtró la cinta a Vivid Entertainment en 2007. La compañía de pornografía tomó la cinta y luego la lanzó como una película de 41 minutos titulada, Kim Kardashian, Superstar. Kardashian demandó a Vivid Entertainment para intentar detener la distribución, pero se conformó con $5 millones. Kardashian y Ray J se dejaron dos años antes de la filtración, en 2005.

Kardashian reveló recientemente cómo la cinta afectó a su familia y lo que aprendieron de su primer escándalo público, en un episodio de la temporada 3 de My Next Guest Needs No Introduction”, de David Letterman en Netflix. Kardashian dijo que fue un momento “vergonzoso” de cuando era más joven, y recordó estar “tan molesta” cuando supo la noticia de la filtración del video sexual.

Aunque Kardashian reconoció que no fue su momento de mayor orgullo, estaba agradecida de tener a su familia a su lado durante ese tiempo. “Eso significó todo para mí”, le dijo a Letterman. “Cuando tuvimos nuestro primer gran escándalo público, así es como siempre superamos las cosas, es el uno con el otro. Tengo mi familia, eso es todo lo que importa”.

Kim Kardashian reveló que estaba drogada durante el video

Kim Kardashian confesó que estaba drogada con éxtasis durante su primera boda y su video sexual. En un episodio de Keeping Up With the Kardashians de 2018, le dijo a Scott Disick y Kendall Jenner que tomó éxtasis antes de su primera boda con el productor musical Damon Thomas, en el 2000.

Kendall Jenner y Disick le estaban preguntando a Kardashian sobre sus últimos días de fiesta cuando Kardashian les dijo: “Me casé con éxtasis. La primera vez. Una vez probé éxtasis y me casé. Lo hice de nuevo, hice un video sexual. Como que todo lo malo pasa”.

Después de lanzar la bomba, Kardashian se sorprendió de que Jenner o Disick no tuvieran idea. “¿Estabas drogada con éxtasis cuando hiciste ese video sexual?”, Disick preguntó, en referencia al video sexual con Ray J. “Absolutamente. Todo el mundo lo sabe”, respondió Kardashian. “Como si mi mandíbula temblara todo el tiempo”.

Kardashian admitió que no está segura de cómo contarles a sus hijos sobre el video

Aunque la cinta se filtró hace 13 años, Kardashian todavía sabe que tendrá que abordarlo con sus hijos en algún momento. Kim, Kourtney y Khloe Kardashian aparecieron en Watch What Happens Live con Andy Cohen de Bravo, en enero de 2019 cuando el presentador de Bravo les preguntó a las hermanas qué es lo que menos esperan explicarle a sus hijos.



“Quiero decir, creo que el mío es obvio”, respondió Kim Kardashian mientras se reía, según informó People. “No sé [qué les diré al respecto] todavía. Quiero decir, tengo una idea y creo que voy a ser muy honesta y real con ellos. Eso es todo lo que realmente puedes ser”.

Kim Kardashian y su esposo, el rapero y candidato presidencial Kanye West, de 43 años, tienen cuatro hijos juntos: North (de 7 años), Saint (4 años), Chicago (2 años) y Psalm (de 19 meses).

