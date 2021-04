Una estrella de la televisión, arrestada por agresión: ¿Quién es?

La estrella de Teen Mom, Kiaya Elliot, fue acusada de un cargo de amenazar con un arma de fuego y dos cargos de agresión, según los registros judiciales obtenidos por The Ashley’s Reality Roundup el 26 de abril. La joven fue arrestada en Virginia el 25 de marzo por tres delitos menores y debe comparecer ante un juez el 16 de junio.

Según una fuente, Kiaya, que apareció en Young & Pregnant con las actuales estrellas de Teen Mom 2, Jade Cline y Ashley Banks, estaba en una fiesta con su novia Teazha cuando se enzarzó en una pelea el 21 de marzo.

“Kiaya no resultó realmente herida, pero sí presentó cargos contra un hombre por asalto y agresión y por apuntarle con un arma”, dijo la fuente a The Ashley. “Kiaya afirmó que sacó un arma y la apuntó a ella”.

Sin embargo, después también se presentaron cargos contra ella, escribió la publicación. Fue arrestada días después y pagó una fianza de $ 3,500. Las cámaras de MTV no captaron su arresto.

El padre del hijo de Kiaya está en prisión

Para aquellos que tal vez no recuerden la historia de Kiaya, quedó embarazada de su hijo Amour durante una miniruptura con su novia Teazha. La estrella de Y&P quedó encinta después de tener algunas citas con un hombre llamado X’Zayveon Gambrell.

Durante su introducción a Y&P, Kiaya dijo que ella y Teazha eran novias en la escuela secundaria. “Pero luego descubrí que me estaba engañando y rompí con ella”, explicó Kiaya, según Starcasm. “Eso fue justo cuando mi padre falleció, así que fue un momento muy delicado para mí”.

“En ese momento conocí a X’Zayveon”, continuó. “Pensé que X’Zayveon era realmente, realmente lindo. Nunca antes había estado con un chico”.

Los fanáticos nunca han visto a X’Zayveon en el reality show desde que fue arrestado en Virginia antes de que comenzaran a filmar. X’Zayveon fue condenado en 2018 por tener un arma de fuego robada, posesión de un arma y munición, y posesión de marihuana con la intención de venderla, según Radar Online. Su fecha de liberación fue fijada para el 9 de enero de 2023.

Kiaya quería reemplazar a Chelsea Houska en Teen Mom 2

Antes de que se confirmara que Ashley Banks se mudaría de Y&P a Teen Mom 2, Kiaya hizo saber que ella también estaba interesada en el programa.

Hizo una sesión de preguntas y respuestas en Instagram en noviembre de 2020, donde respondió a una pregunta de un fan sobre cambiar de programa. “¿Puedes reemplazar a Chelsea en TM2?” preguntaron, según The Sun.

“La gente lo que quiere”, respondió, etiquetando a Teen Mom en Instagram.

Chelsea dijo que se iba porque quería aprovechar otras oportunidades. “Nuestro próximo capítulo en la vida se enfocará en desarrollar nuestra marca y llevar las cosas al siguiente nivel con nuevos esfuerzos y expandir las empresas familiares”, reveló la nativa de Dakota del Sur en su declaración oficial.

Kayla Sessler dice que la temporada 3 de “Young & Pregnant” Wash fue cancelada

Los fanáticos de Y&P tendrán que esperar hasta agosto para ver el nuevo spin-off de Teen Mom.

Según Kayla Sessler, quien ha estado en la serie desde la primera temporada, se suponía que Y&P se estrenaría el 4 de mayo, pero fue adelantada por Teen Mom 2, que ahora tiene esa fecha de estreno.

“MTV no trata a Y&P de la misma manera que trata a OG & 2 y se preguntan por qué nuestras calificaciones no están donde deberían estar”, dijo Kayla, criticando al canal de televisión.

El equipo terminó la filmación en diciembre de 2020. “Es, con mucho, la temporada más dramática que he tenido”, dijo Kayla a sus seguidores, como señaló Monsters and Critics.

Está previsto que Rachel Beaver y Brianna Jaramillo aparezcan junto a Kayla y Kiaya en la tercera temporada.

No te pierdas la tercera temporada de Y&P cuando se estrene en MTV en agosto de 2021.