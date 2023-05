Katy Perry rompe el silencio sobre su relación con Orlando Bloom: ¿Qué dijo?

Katy Perry no es de las que se callan, ya sea dando comentarios honestos sobre “American Idol” o hablando sobre su vida amorosa. Perry comparte lo que hace que su relación con su prometido Orlando Bloom funcione de la mejor manera.

“Las iniciales de Orlando y yo están bien”, escribió Perry en su publicación de Instagram durante el 30 de abril. “Trabajamos continuamente para asegurarnos de que no sean 🚨K.O.🚨”.

En respuesta, su prometido Orlando Bloom —@orlandobloom— acudió a la sección de comentarios diciendo: “Te amo a ti y a nuestro amor ❤️ 💥 No lo haría de otra manera 😍”.

El festival de amor público de las publicaciones no es la primera vez que la pareja recurre a las redes sociales para profesar su aprecio mutuo. En una publicación de Instagram del 21 de febrero, Bloom publicó una foto de los dos con una leyenda simple: “Mi ❤️”.

Historial de la relación de Katy Perry y Orlando Bloom

Si bien Perry y Bloom tienen un romance perfecto en las redes sociales, ese no siempre fue el caso. A lo largo de su relación de siete años, ellos experimentaron una ruptura antes de su compromiso.

Según PEOPLE, Perry y Bloom se conocieron por primera vez en 2016 en una fiesta posterior a los Globos de Oro, donde pelearon por una hamburguesa. Un año después, en 2017, la pareja se tomó una pausa en su relación, hasta mayo de 2018, cuando comenzaron a vacacionar juntos. En el otoño de septiembre de 2018, ellos aparecieron en la alfombra roja de la Gala de Global Ocean en la Ópera de Mente-Carlo en Mónaco. Insider informa que Bloom le propuso matrimonio a Perry el Día de San Valentín en 2019.

Mientras que en el “The Drew Barrymore Show” del 13 de septiembre de 2022, Perry habló sobre sus relaciones pasadas, confesó que Rihanna le ofreció a ella una despedida de soltera, sus lazos y su amor por Las Vegas, y admitió que ella siempre encontró el amor como un desafío.

“Siempre he tenido un momento difícil con el amor y las relaciones y, tal vez, a veces no me siento atraída por el tipo correcto de personas”, dijo Perry. “Y quería sentirme atraída por alguien que sea amable y constante y se presentara por mí. Así que hice todo el trabajo para hacer eso, y valió la pena”.

Bloom fue sincero sobre Perry, a quien llama su “compañero de vida” y “mamá bebé”, en su artículo de portada de febrero de 2023 para FLAUNT. El artículo está acompañado de fotos y videos, junto con Bloom hablando sobre su relación y cómo es estar con alguien que también es creativo.

“Estamos en dos grupos muy diferentes”, dijo Bloom. “A veces las cosas son realmente, realmente, realmente desafiantes. No mentiré. Definitivamente luchamos con nuestras emociones y creatividad, [pero] creo que ambos somos conscientes de lo bendecidos que somos de habernos conectado de manera única en la forma en que lo hicimos en el momento en que lo hicimos, y definitivamente nunca hay un momento aburrido”.

Detalles de la boda de Katy Perry y Orlando Bloom

La entrevista de “The Drew Barrymore” fue en septiembre de 2022, donde Perry compartió pequeños detalles sobre la boda. El compromiso prolongado se debe a muchos factores, desde que el COVID-19 afectó los lugares disponibles hasta sus horarios de trabajo y el nacimiento de su hija, Daisy Dove Bloom, en agosto de 2020.

Si bien Perry y Bloom no tienen una fecha pública para casarse, durante su entrevista del 8 de febrero de 2022 con el programa de radio “Kyle & Jackie O”, Perry comparte su deseo de un cierto tipo de boda a medida que se acerca la fecha de caducidad.

“Es una ubicación de destino que, como, ya sabes, todavía estamos tratando de que funcione”, dijo Perry. “Pero cada dos meses, es como, ‘¡Nueva variante! ¡Nueva variante! ¡Nueva variante!’”.

Play

Video Video related to katy perry rompe el silencio sobre su relación con orlando bloom: ¿qué dijo? 2023-05-01T14:58:38-04:00

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.