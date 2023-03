Katy Perry es criticada por burlarse de participante en American Idol

Katy Perry se enorgullece de ser una abierta defensora del empoderamiento femenino, pero la cantante está en problemas por los comentarios que hizo en un episodio reciente de “American Idol” a la concursante Sarah Beth Liebe, una joven madre que dice sentirse herida y avergonzada por la superestrella del pop durante su audición de la temporada 21.

Los fanáticos están inundando las secciones de comentarios de las redes sociales de Perry y del programa, instando a Perry a disculparse con la madre de tres hijos de 25 años que ganó su boleto dorado para la Semana de Hollywood, pero desde entonces ha compartido públicamente lo difícil que fue que Katy Perry se burlara de ella por tener tres hijos a una edad tan temprana. Hasta ahora, Perry se ha mantenido en silencio sobre la controversia, pero la presión de los fanáticos molestos está aumentando.

La concursante Sarah Beth Liebe, dice que el comentario de Katy Perry es ‘vergonzoso’

En el episodio de la temporada 21 de “American Idol” que se emitió el 5 de marzo de 2023, Liebe hizo una audición para los jueces famosos Perry, Luke Bryan y Lionel Richie, quienes comentaron lo joven que parecía, pensando que parecía tener 16 años en lugar de 25.

Halagada, Liebe les dijo a los jueces que tenía tres hijos y Perry se puso de pie en estado de shock, bromeando como si fuera a desmayarse o vomitar.

Liebe se rió nerviosamente: “Si Katy se acuesta en la mesa, creo que me voy a desmayar”.

Perry luego bromeó: “Cariño, te has estado acostando demasiado sobre la mesa”.

La audición continuó y Liebe finalmente recibió un boleto de oro después de que los jueces le pidieran que cantara su segunda canción elegida, “Benny and the Jets” de Elton John, con mayor emoción. Bryan votó sí, Richie votó no y Perry dijo con indiferencia: “Sí, supongo. ¿Por qué no?”

Muchos espectadores quedaron tan conmocionados por el comentario y la actitud de Perry durante la audición de Liebe que la joven madre comenzó a recibir muchas preguntas sobre su reacción, dijo en un video de TikTok publicado el 8 de marzo.

En el video, Liebe dijo: “Hubo una broma de esa manera que llamó la atención y muchas personas se acercaron a mí para preguntarme cómo me sentía”.

Ella tuvo cuidado de no compartir ningún detalle sobre el programa más allá de sus sentimientos sobre el intercambio ya transmitido, posiblemente porque los concursantes tienen que firmar acuerdos de confidencialidad como parte de su participación. Al señalar que el comentario de Perry “no fue muy amable”, Liebe continuó en su video: “Fue vergonzoso tener eso en la televisión, fue doloroso y eso es todo”.

Agregó: “Creo que las mujeres que apoyan y animan a otras mujeres son geniales y creo que avergonzar a las madres es muy tonto y creo que es lo suficientemente difícil ser madre y lo suficientemente difícil ser mujer”.

Liebe también subió el video de TikTok a su cuenta de Instagram, pero escribió que desactivó los comentarios “porque lo último que quiero es otra cosa que amor en los comentarios hacia otra mujer”. La publicación ha recibido mucha atención en los últimos días, incluso de los medios de entretenimiento, y los fanáticos expresaron su decepción porque Perry no dijo nada sobre la reacción violenta que está recibiendo.

Fans inundan las redes sociales de Katy Perry exigiendo una disculpa

Perry, de 38 años, tiene una hija con su novio Orlando Bloom y, en el pasado, se la conoce por defender a otras mamás en “American Idol”. Durante la temporada 20, los productores mostraron cómo se emocionaba visiblemente al consultar a dos mujeres jóvenes, Haley Slaton y Sam Moss, que estaban embarazadas mientras competían en las primeras semanas del programa.

“Sé que serás una gran madre”, le dijo a Slaton, de 23 años, “y también sé que nunca renunciarás a tus sueños”.

En el video de Liebe sobre su propio intercambio con Perry, dijo que aprecia a todas las personas que se acercan y que quería enviar amor a otras madres jóvenes.

“Veo a todas las madres jóvenes y solo a las madres en general”, dijo. “Sigan amando a sus bebés. Nadie merece sentirse mal por eso. Si eres una buena mamá y amas a tus bebés, eso es todo lo que realmente importa. Otros comentarios simplemente no se sienten necesarios”.

Pero muchos fanáticos quieren que Perry se disculpe públicamente con Liebe, inundando sus publicaciones en las redes sociales, especialmente las que promocionan “American Idol”, con comentarios instándola a hacerlo.

Una madre escribió: “Ver lo grosero que fuiste con Sara Beth fue muy decepcionante 😞 como madre de 3 a los 27 años, ¡ya pasamos por suficiente! Las personas que emiten esas vibraciones traen negatividad que realmente no es necesaria. Las mamás están lo suficientemente avergonzadas, realmente espero que te disculpes con Sara, los comentarios y la actitud general fueron groseros #momshamer”

Otro comentó: “Estoy muy ofendido y soy una joven madre de dos hijos. No deberías hablar mal de la gente así. Al final del día todas somos madres y pasamos por la misma hermosa experiencia. Realmente necesitas ser humilde y recordarte de dónde vienes”.

“Le debes a Sarah Beth una disculpa pública”, escribió otra persona. “Tu comportamiento durante su audición fue atroz, especialmente siendo madre. Hablar sobre la vida personal de alguien y cuántos hijos elige tener en un tono de ‘disgusto’ no es apropiado cuando todo el mundo está mirando. Como madre, no deberías tener esa actitud negativa hacia el hecho de que ella tiene 3. Habla de lo que sientes por tu propio hijo”.

Muchos fanáticos también regresaron a una publicación del 5 de marzo que compartió la cuenta de Instagram de “American Idol” sobre la audición de Liebe, comentando su frustración con el segmento.

“Ella es increíble y, por alguna razón, Katy se sintió tan intimidada por ella que trató de callarla. Vergüenza, vergüenza”, escribió uno.

Alguien más comentó: “Estas celebridades piensan muy bien de sí mismas y creen que pueden tratar a las personas como quieran. Katy Perry tuvo una actitud durante toda la audición y fue increíblemente grosera. Vergüenza para ella. Ella te debe una disculpa.

En la página de YouTube de “American Idol”, el video de la audición de Liebe ha sido visto casi dos millones de veces y ha generado más de 3000 comentarios, principalmente de personas que están molestas por la forma en que se trató a la madre de California.

Uno de ellos escribió: “25, madre de 3 hijos, energía que puede iluminar incluso las habitaciones más oscuras, y ella canta así… cariño, te estoy apoyando hasta el final 💯%”.

Otros expresaron su frustración porque los productores de ABC decidieron transmitir esa parte del tiempo de Liebe con los jueces, incluido un fanático que escribió: “¿Cómo permitiste que avergonzara públicamente a esa mujer y luego decidiste ponerlo en la televisión?”

En el momento de la publicación, Perry no ha comentado sobre la reacción violenta por sus comentarios. Tampoco está claro cómo le fue a Liebe durante la Semana de Hollywood, ya que esos episodios comenzarán a transmitirse el 2 de abril, según ABC.

