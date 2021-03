Kate del Castillo sufre accidente y es operada: ¿Qué le sucedió?

Kate del Castillo pasó un gran susto recientemente tras sufrir una aparatosa caída en el set de grabación de la serie “Armas de Mujer”, producida por Telemundo para la plataforma de Peacock.

A través de las historias de su cuenta oficial en Instagram, la actriz mexicana aseguró que se le rompieron los ligamentos del dedo meñique de la mano derecha como consecuencia de la aparatosa caída que sufrió mientras grababa la serie “Armas de Mujer”.

Del Castillo mencionó que todo ocurrió después de que su bolso se enredó con uno de sus tacones, por lo que al caminar perdió el equilibrio y resultó en el piso con todo el peso de su cuerpo sobre su mano derecha, lo cual ocasionó la lesión en su dedo meñique.

Poco tiempo después de la caída, la intérprete reapareció en las redes sociales mostrando una férula que le habían puesto en su dedo meñique para tratar la lesión que sufrió.

Del Castillo fue operada por la lesión en su dedo

Hace un par de horas, Kate del Castillo anunció en su cuenta oficial en Instagram que se encontraba en un hospital para ser intervenida quirúrgicamente por la lesión en su dedo. Sin embargo, Del Castillo reiteró que el procedimiento sería muy sencillo.

“Estoy en el hospital, al final me van a tener que operar mi dedito, pero es algo muy sencillo. Es para que no me quede chueco. Es solamente anestesia local, ahí les voy pasando reportes de cómo me queda el dedo”, puntualizó la actriz.

Tras salir de quirófano, la estrella se pronunció nuevamente en su perfil en Instagram para informar sobre el resultado de la operación: “Mi dedito miren qué bonito se ve y dormí delicioso. Ahorita que ya se me quite lo ‘drogui’ les platicó más, pero gracias a todos”.

La actriz es una de las protagonistas de “Armas de Mujer”

Kate del Castillo es una de las protagonistas de la serie “Armas de Mujer”, producida por Telemundo Global Studios en exclusiva para la plataforma de streaming Peacock. En el proyecto, la mexicana comparte créditos con personalidades como Roselyn Sánchez, Sylvia Sáenz y Jeimy Osorio.

Del Castillo interpreta al personaje de “Ángela”, la esposa del contador del cartel y líder fortuita del grupo de mujeres que han pasado de ser esposa despreocupadas a usar todas las armas a su alcance sólo para sobrevivir.

Creada por José Luis Acosta, la serie “Armas de Mujer” se centra en la vida de cuatro mujeres que viven una verdadera pesadilla después de enterarse que la policía detuvo a sus maridos por estar vinculados con una organización criminal muy peligrosa. Acostumbradas a una vida de abundancia, ahora necesitarán unir fuerzas de una manera inusual.

Hasta el momento, la plataforma de Peacock no ha anunciado el estreno de “Armas de Mujer”, una de sus grandes producciones originales que promete conquistar a la audiencia de habla hispana con la trama de acción.

Kate del Castillo no había trabajado con Telemundo en una producción dramática desde que puso fin a su participación en la segunda temporada de la serie “La Reina del Sur” en el año 2019, proyecto que se posicionó como líder en audiencia en los Estados Unidos.

