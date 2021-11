Kate Del Castillo anuncia su nuevo rol protagónico en una serie de Pantaya

Pantaya; Endemol Shine Boomdog, una división de Banijay Américas; y Cholawood Productions se unen para la serie “A Beautiful Lie”, en la que Kate Del Castillo (“La Reina del Sur”) interpretará el papel protagónico, además de ser productora ejecutiva.

La coproducción en seis partes es una versión contemporánea de Anna Karenina de Tolstoi, una de las historias de amor más grandes de la historia, y está basada en la adaptación de 2015 de Endemol Shine Australia, otra filial de Banijay. Las aclamadas guionistas españolas Almudena Ocaña y Aurora García Tortosa (“Elite”) están vinculadas a la serie.

“A Beautiful Lie” es protagonizada por Del Castillo en el papel de una clavadista ganadora de la medalla olímpica de oro y heroína nacional de México. Su personaje, Anna Montes de Oca, se enamora de un joven músico y emprende un viaje de autodescubrimiento, uno que la sociedad no acepta, lamentablemente.

La compañía productora de Del Castillo, Cholawood Productions, que cuenta con un acuerdo de producción general con el sello ubicado en la ciudad de México Endemol Shine Boomdog, coproducirá la serie. Carmen Cervantes y Jessica Maldonado, que crearon Cholawood junto a la galardonada actriz, también serán productoras ejecutivas. El rodaje de “A Beautiful Lie” comenzará a principios del año próximo en México.

“Este es un proyecto que me apasiona”, comentó Del Castillo. “Reinterpretar un clásico como Anna Karenina de León Tolstoi es una enorme responsabilidad y nuestra intención es hacerle justicia. Estamos narrando una historia con personajes femeninos muy fuertes donde la infidelidad es un componente importante. Pero también abordaremos diversos temas, desde la salud mental, incluyendo la depresión posparto, hasta el impacto a veces desastroso que pueden tener las redes sociales en la vida de las personas, en especial de las figuras públicas. Es un giro moderno desde una perspectiva femenina. Estoy emocionada de interpretar el papel principal y de ser productora ejecutiva con mi equipo de Cholawood, junto a Endemol Shine Boomdog y Pantaya, con quienes he querido trabajar desde su notable lanzamiento”.

“Entre los equipos de Boomdog, Kate y su grupo de Cholawood, junto al increíble dúo de guionistas de Almudena Ocaña y Aurora Tortosa, estamos muy entusiasmados con el potencial de este proyecto”, afirmó Mario Almeida, director de contenido de Pantaya. “Adaptar para México ‘A Beautiful Lie’, que ya en sí misma fue una modernización fantástica de Anna Karenina, resultó un desafío formidable y estamos orgullosos de la serie elegante y de primer nivel que estaremos produciendo juntos”.

Jerry Rodríguez, director de programación de ficción en Endemol Shine Boomdog agregó: “Estamos emocionados de trabajar con Kate, como actriz y como productora ejecutiva, así como con su equipo de Cholawood. Confiamos en que esta se convertirá en una serie importante, mostrando algunos de los mejores talentos de la industria, tanto detrás como delante de las cámaras”.

Kate del Castillo, una de las estrellas más representativas en la industria del entretenimiento de habla hispana

Kate del Castillo es la protagonista de la aclamada serie de Telemundo y Netflix “La reina del sur” y actualmente está filmando la anticipada tercera temporada. Hace poco terminó de filmar otra serie de Telemundo, “Armas de mujer”, que se transmitirá en la plataforma Peacock de NBCUniversal.

El año pasado, Del Castillo actuó junto a Will Smith como la principal villana de la exitosa película de Sony “Bad Boys For Life”. También escribió, protagonizó y dirigió varios proyectos durante la cuarentena, entre ellos un episodio de “At-Home Variety Show” de Peacock, presentado por Seth MacFarlane. Recientemente actuó en la comedia de NBC “The Mayor” junto a Ted Danson y Holly Hunter.

En 2019, Del Castillo regresó a los escenarios de Nueva York para la producción independiente de su obra unipersonal The Way She Spoke, que recibió destacadas críticas, y la convirtió en la primera actriz latina en recibir tres importantes nominaciones: al Drama Desk a la mejor interpretación solista, al Drama League a la interpretación más distinguida y la preciada nominación al premio Lucille Lortel a la mejor obra.

Del Castillo es una filántropa y activista global y fue nombrada embajadora de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos para combatir la trata de personas en 2009. Sigue siendo una dedicada portavoz de PETA y fundó la organización benéfica “Los Ángeles en México” para ayudar a reconstruir hogares para las víctimas del devastador terremoto ocurrido en el 2017 en la Ciudad de México. Del Castillo es representada por Sweeney Entertainment y el abogado J.R. McGinnis. Cholawood es representada por el abogado Walter Mosley.