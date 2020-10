Karol G estrena “Bichota” y desata gran polémica por el nombre

Karol G tiene una nueva canción. Se trata de “Bichota” un tema muy sensual con el que aspira a repetir los éxitos de “Ay DiOS mío!” y “Tusa”. El tema tiene una letra muy atrevida y salió con un video muy sexy. Pero la polémica no es precisamente por eso.

“Bichota es una celebración de todas las mujeres y hombres que escogen no tener miedo y ser fabulosos. ¡Somos todos Bichotas en nuestra forma muy especial, espero que esta canción le brinde la fortaleza a cualquier persona que la necesite, para que seas TÚ mismo y el jefe de tu vida!”, dijo Karol G. en un comunicado mandado por su equipo para promover la canción.

La canción es un reggaeton moderno

La artista colombiana define “Bichota”, como un “himno poderoso”. Ella fue la compositora y el tema fue producido por su compatriota y colaborador Ovy On The Drums, con quien lleva años trabajando.

Si bien la letra es bien de discoteca y se para en la frontera entre el reggetón y el trap, que dice mucho sin ser explícita, la música es bien sofisticada. Sobre la base del dembow, el ritmo del reggaeton, se sumó una melodía tocada por una guitarra eléctrica y acompañada de ágiles sintetizadores.

Salgo acicalá’ de pie’ a tope

Porque puede ser que con el c*lo mío te toque (Oh)

Me siento bichota sin salir del bloque (Ah)

To’ me quieren partir y no tienen con qué Roncan, pero no pueden con mi pum-pum, con mi pum-pum

Y si hay alguien que me rompa

Porque no pueden con mi pum-pum

Con mi pum-pum, con mi pum-pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete

No’ dimo’ par de botella’ y ahora estamo’ al garеte

Yo también tengo una jeepeta

La tеngo fuleteá’ con to’a mi’ shortie’ Dejamo’ el miedo en la gaveta, ah-ah

Cuida’o con lo que suba’ al story

Y adivina quién viene por ahí

Viene Juana, viene Mari To’a la’ babie’ quieren party

Un comentary fuera ‘e lugari

Y te vamo’ a romper, yeah-yeah-yeah-yeah Salgo acicalá’ de pie’ a tope (Ey)

Porque puede ser que con el c*lo mío te toque (Eh)

Me siento bichota sin salir del bloque (Ah)

To’ me quieren partir y no tienen con qué Roncan, pero no pueden con mi pum-pum, con mi pum-pum

Y si hay alguien que me rompa

Porque no pueden con mi pum-pum

Con mi pum-pum, con mi pum-pum

La letra no es muy diferente a lo que suele cantar la reggeatonera colombiana. Sin embargo, ha desatado más polémica que en otros casos, porque está escrita con la jerga que se usa en Puerto Rico, donde la palabra “bicho” se usa para referirse al órgano sexual masculino.

Pero además, en el argot de la calle, existe la palabra “bichota” para referirse a las jefas mujeres del narcotráfico.

Bichota NO es mujer que manda. Bichota es mujer que está a cargo de un punto de drogas, al igual cuando dicen “Bichote”. Con la situación de PR, no es momento de una canción con un título así. Muchas mujeres han muerto creyéndose “bichota”… https://t.co/nNem6xpWe9 — Jorienid (@Jorienidf) October 20, 2020

El video es una mini película

La intención del video de “Bichota” es “representa artísticamente la fuerza femenina que contiene canción”, señaló el comunicado. La estética juega con los looks urbanos y la moda de alta costura. Las coreografías son ambiciosamente complejas.

La producción fue dirigida por el famoso Collin Tilley, quien trabajó con Michael Jackson y fue la fuerza creativa detrás la colección de videos espectaculares que acompañaron a las canciones de “Colores” el disco que sacó J Balvin este 2020.

Esta es la tercera canción del nuevo disco de Karol G, que se espera que salga a principios del año que viene. La artista ha tenido un 2020 de grandes éxitos. Primero fue el desempeño de “Ay DiOs mío!”, que ya tiene tres discos de platino. La canción se llegó al primer lugar en los listados de Latin Airplay, Latin Rhythm Airplay y Latin Pop Airplay de Billboard.

Además, tiene más de 232 millones de visitas en su video musical y más de 635 millones de reproducciones combinadas en las plataformas digitales de música. Por su parte, “Tusa” sigue siendo la canción latina más escuchada del 2020, con 4.400 millones de reproducciones combinadas y más de mil millones de vistas en su video musical.

¿Logrará lo mismo con “Bichota”? Aquí está el video.

KAROL G – BICHOTAEscucha / Stream “Bichota” on your favorite platform: https://KarolG.lnk.to/Bichota!YD Subscribe to my YouTube channel here: https://smarturl.it/SubscribeKarolG Connect with me on social media: TikTok: https://www.tiktok.com/@karolg Instagram: https://www.instagram.com/karolg/ Twitter: https://twitter.com/karolgmusic Facebook: https://facebook.com/karolg LETRA /LYRICS Salgo acicala, de pies a tope porque puede ser que con el culo mío te topes me siento Bichota sin salir del bloque… 2020-10-23T04:00:10Z