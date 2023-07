Alfombra Roja de la premier de Barbie: Karol G, Margot Robbie y Dua Lipa – FOTOS

La cantante colombiana Karol G se robó las miradas en la premier de la cinta Barbie en Los Ángeles. La interprete de “Watati” llegó modelando un sensual top rosado de brillos y una falda estilo sirena que coquetea con la imaginación.

Karole G lanzó en junio el video musical “Watati”, el cual forma del soundtrack de la cinta Barbie.

Este fin de semana, la alfombra rosa se desplegó para las estrellas de cine que incluían a los protagonistas de la cinta Margot Robbie y Ryan Gosling. Además Issa Rae, Kate McKinnon, Simu Liu, America Ferrera y más. También estuvieron presente Billie Eilish y Dua Lipa, quienes forman parte de la banda sonora de la película.

Durante una entrevista con Hola, Karol G habló sobre su colaboración con la producción de Barbie. “La producción de ‘Barbie’ se acercó a mí hace mucho tiempo”, dijo la cantante. “Primero quería ver la película para entender el proyecto porque conocemos a la muñeca como una figura perfecta, así que necesitaba entender el mensaje de la película”.

Según la cantante de 32 años, después de ver la película se reunió con el equipo para saber qué esperaban de ella. Y lo que ella más quería es que la canción suene como una “fiesta latina”.



Abajo puede ver las estrellas que se pasearon por la alfombra rosa de la premier de la cinta Barbie en Los Angeles.

Cabe mencionar que a través de sus redes Karol G compartió la emoción que le genera ser parte de la película de Barbie y contó una anécdota de su niñez: “La escena de vestido verde me recuerda cuando pequeñita que mi mamá no me dejaba sacar las Barbies de la caja para jugar porque les quería hacer corte de pelo y cambio de look de inmediato jajaja La verdad, es Todo un sueño hacer parte de este proyecto”.