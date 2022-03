Karol G recibe el premio “Rule Breaker” en la gala de mujeres de Billboard

La cantante colombiana Karol G fue homenajeada con el premio “Rule Breaker”. La gala Women in Music, organizada por la revista Billboard se realizó con el objetivo de celebrar a las mujeres de la industria musical, galardón que homenajeó a Karol G, la artista latina más escuchada en Estados Unidos en los últimos tres años.

La cantante recibió el galardón “Rule Breaker” que la organización concede a las mujeres que desafían las expectativas con su música y que en años anteriores ha sido recibido por cantantes de la talla de Demi Lovato, informó la Agencia EFE.





Karol G – Billboard Women In Music 2022

“Todo el tiempo, el mundo nos enseña a ver cosas malas en nosotros mismos y en los demás. ¿Qué pasaría si tratamos solo de ver cosas buenas? Yo lo intento cada día”, aseguró la cantante colombiana.





Karol G recibe premio 'Rule Breaker' de Billboard | hoyDía | Telemundo

La artista aprovechó también la oportunidad para interpretar su tema “El barco”; su paso por el YouTube Theatre en el SoFi Stadium en Los Ángeles ,deslumbró con un elegante vestido retro el cual estaba inspirado en Julia Roberts y su participación en “Mujer Bonita”. Karol optó por un vestido rojo con los hombros descubiertos que presentaba una abertura en el muslo con un amplio escote que le permitía mostrar un poco de pierna con un estilismo clásico que la posicionó como la mejor vestida de la ceremonia.

“Hoy me desperté sin poder creerlo todavía pero ahí está una vez más… lo lindo de la vida y de los sueños QUE SI SE CUMPLEN y aun no caigo de cómo y después de tantos año pero sí PASA”, fueron unas de las palabras de Karol G en sus redes sociales.





Karol G on Making Her ACTING Debut in Netflix's Griselda

La colombiana fue la única hispana homenajeada en la gala, que también premió a la joven Olivia Rodrigo como mujer del año y a Bonnie Raitt con el título de Icon Award.





Karol G on 'MAMII' With Becky G Success, Teases Music Video & More | Women in Music 2022

Desde que la interprete ganó el Latin Grammy al mejor nuevo artista en 2018, el éxito ha acompañado a Karol G, convertida en un referente de la música latina en todo el mundo gracias a sus letras han acompañado el empoderamiento así como la sensualidad de la mujer.

“Vi esto muchas veces en la televisión, soñando con algún día estar aquí. Gracias, Billboard, por darme esto y por darme la oportunidad de actuar frente a todas estas increíbles reinas”, dijo Karol G.

Karol G es una de las cantantes colombianas con más éxito en el momento, pues se ha posicionado como una de las principales figuras del género urbano a nivel mundial. Por su parte, la interprete sorprendió a sus fanáticos al revelar las fechas de su próxima gira de conciertos “Bichota Tour Reloaded”, con la cual visitará varias ciudades de Latinoamérica.