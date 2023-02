Karol G anuncia fecha de lanzamiento, lista de canciones e invitados del álbum ‘Mañana Será Bonito’

La súper estrella colombiana Karol G está cada vez más cerca de lanzar su nuevo álbum cuyo título ya suena bastante optimista: “Mañana Será Bonito”, de donde ya se desprenden los exitosos sencillos “X Si Volvemos”, con Romeo Santos, Cairo, Gatúbela con Maldy (De Maldy y Chencho)Caro y por supuesto, el tema “Provenza”, que hace alusión a una zona en su ciudad natal Medellín.

Con esta foto fue precisamente que Karol G compartió la fecha del lanzamiento de “Mañana Será Bonito”, el próximo 24 de febrero, acompañado de este mensaje: “Esta es la carita de mi álbum. Se las presento con todo el amor y orgullo que guarda este pechito ❤️‍🔥 La verdad, no puedo creer que me aguante tanto para revelar esta fecha y que hoy por fin les puedo contar ……… Familia: MIIIIII ÁLBUMMMM SALEEEE EN 14 DÍAAAAaaaaaSs en 14” dijo la colombiana de larga cabellera roja y eterna sonrisa.

Importantes colaboraciones en “Mañana Será Bonito”

No sólo pudimos conocer la fecha de lanzamiento del esperado nuevo álbum de Karol G “Mañana Será Bonito”, sino que también nos reveló la lista de canciones que incluyen a varios colaboradores de lujo y amigos de la cantautora, que durante los años han formado parte importante de su catálogo de éxitos. Aquí están las canciones que forman el nuevo material de la “Bichota”:

Mientras me curo el cora X Si volvemos ft. Romeo Santos Pero Tú ft. Quevedo Besties Gucci Los Paños TQG Tus Gafitas Ojos Ferrari ft. Justin Quiles y Angel Dior Mercurio Gatúbela ft. Maldy Kármika ft. Bad Gyal y Sean Paul Provenza Carolina Dañamos la amistad ft. Sech Amargura Cairo ft. Ovy on the Drums Mañana será bonito ft. Carla Morrison

El grupo de colaboradores que se sumó al nuevo proyecto de Karol G son una evidencia clara de la versatilidad de la cantante, desde el “King Of Bachata” Romeo Santos, hasta los sucesos urbanos Quevedo, Justin Quiles, Sech y el legendario Maldy, pasando por el internacional Sean Paul y la introspectiva Carla Morrison, sin dejar a un lado a su colaborador de siempre Ovy on the Drums.

Toda la información para reservar y escuchar Mañana Será Bonito en todas las plataformas digitales haciendo click aquí.

Karol G lanza “Mañana Será Bonito” en el mejor momento de su carrera, con una gira en Estados Unidos que le dio el lugar como la más vendida en la historia por una artista latina, participaciones en programas de televisión en inglés y el mundo entero rendido a sus pies. Estamos seguros que este nuevo esfuerzo de Karol G será otro logro sin precedentes en su exitosísima trayectoria.