Karl Lagerfeld fue uno de los diseñadores más influyentes de la moda contemporánea. Conocido por su trabajo en Chanel, Fendi y su propia marca, Lagerfeld se convirtió en una leyenda en la industria de la moda. Sin embargo, también fue conocido por algunas de sus frases más controvertidas que causaron revuelo en la prensa y en la opinión pública.

Lagerfeld era un diseñador muy polémico que no tenía miedo de decir lo que pensaba. A menudo, sus comentarios eran considerados ofensivos o insensibles. Uno de sus comentarios más conocidos fue cuando llamó “mujer gorda” a la cantante Adele. En una entrevista con una revista alemana, Lagerfeld dijo: “Ella es un poco demasiado gorda, pero tiene un rostro hermoso y una voz divina”. Esta declaración fue condenada por muchos, incluyendo a Adele, que dijo sentirse insultada por los comentarios de Lagerfeld.

Otro de los comentarios más polémicos de Lagerfeld fue cuando habló sobre los refugiados. En una entrevista con una televisión francesa, Lagerfeld dijo: “Uno no puede, incluso si hay décadas entre ellos, hacer pasar a millones de personas que han sido educadas en otro lugar por los nativos”. Esta declaración fue interpretada por muchos como una muestra de racismo y xenofobia.

Lagerfeld también causó controversia cuando habló sobre la moda y el cuerpo femenino. En una entrevista de 2009 con la revista alemana Focus, dijo que “nadie quiere ver mujeres gordas en la pasarela”. Además, en un documental sobre su vida, dijo que “nadie quiere ver a mujeres con curvas en la pasarela”. Estas declaraciones fueron criticadas por muchos, ya que se consideraron ofensivas y sexistas.

Karl Lagerfeld: Most controversial moments The world of fashion is preparing to honour the life and work of Karl Lagerfeld at the 2023 Met Gala. The annual event will see celebrities, models and public figures pay homage to the late creative director of the Chanel fashion house. However, he has always been a controversial figure both within fashion and outside… 2023-04-28T22:11:09Z

En otra ocasión, Lagerfeld se refirió al movimiento #MeToo como “aburrido” y “nocivo”. En una entrevista con una revista francesa, dijo que “si no quieres que te agarren el trasero, no te conviertas en modelo”. Esta declaración fue condenada por muchas personas, que argumentaron que Lagerfeld estaba minimizando la importancia del consentimiento y la igualdad de género.

Una labor honrada en el MET Gala

La MET Gala de 2023, que se celebra el primer lunes de mayo, llevará por tema “Karl Lagerfeld: El legado de un icono”. El evento, que será copresidido por Anna Wintour, contará con una exposición retrospectiva de las obras de Lagerfeld, incluyendo algunas de sus más emblemáticas creaciones.

Se espera que la MET Gala de 2023 atraiga a algunas de las personalidades más influyentes de la moda, el cine y la música, quienes lucirán sus mejores atuendos inspirados en el legado de Lagerfeld. En años anteriores, la MET Gala ha sido el escenario de algunos de los atuendos más extravagantes y creativos en la historia de la moda, y con el tema de Lagerfeld, se espera que la gala sea aún más emocionante.

Además de la exposición retrospectiva, se espera que la gala incluya una subasta de objetos relacionados con Lagerfeld, y una cena de gala en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

La MET Gala ha sido un evento anual desde 1948, y ha sido conocida por ser una plataforma para la creatividad y la auto-expresión en la moda. Con el tema de Lagerfeld, se espera que la gala de 2023 sea una celebración de la creatividad y el legado de uno de los diseñadores más influyentes de la historia de la moda.