Muere el hijo de Karime Borja, tras trágico accidente

La presentadora de televisión ecuatoriana y ex reina de belleza, Karime Borja se vio cara a cara con la tragedia más grande de su vida al perder a su hijo Mateo Lajo Borja de cuatro años de edad, el pasado 17 de septiembre, luego de que este pasara tres años en condiciones difíciles tras un accidente de piscina sufrido en el año 2021, así lo informó La Vanguardia.

La triste noticia la compartió la misma Karime Borja a través de sus redes sociales, en donde agradeció a todos aquellos que siempre estuvieron pendientes de su situación y se solidarizaron de alguna manera con ella y su familia.

En una publicación acompañada de fotografías escribió: “Te amo para siempre, Mateo”, a la vez que pidió un espacio de intimidad para ella en estos momentos de tanto dolor.

¿Cómo fue el accidente del hijo de Karime Borja?

De acuerdo con La Vanguardia, en el año 2021, en el mes de noviembre, el pequeño Mateo cayó de manera accidental a la piscina de su casa, y permaneció por 15 minutos sumergido en el agua sin signos vitales, lo que le produjo una hipoxia isquémica que lo dejó con serias lesiones cerebrales.

Durante los tres años siguientes Mateo estuvo internado en hospitales y clínicas con serias afectaciones en su salud, además de recibir tratamientos con los que médicos intentaban recuperarlo pero nada se logró, y la esperanza finalmente acabó este jueves 17 de septiembre.

En todos estos años Karime Borja se dedicó de tiempo completo a su hijo, y fue a través de sus redes que documentó su vida junto a su pequeño.

“Amo cuidar de ti, me llena el alma tener el privilegio de que mientras tú decidas seguir en esta tierra de mi mano, el tiempo que Dios nos regale, yo puedo agarrarte fuerte, amarte, cuidarte mucho y obvio ponerte bien guapísimo. Gracias por hacerme feliz a nuestra manera que es única. Dentro de lo doloroso que ha sido ver caer tu pelito por tanta medicina… hoy nuestra pequeña peluquería me hizo reír y disfrutarte como tanto me gusta. Gracias por recordarme el significado del amor. Te amo Mateo más que a mi propia vida, hasta la eternidad”, escribió en una de tantas publicaciones.

En enero pasado la exreina también compartió el siguiente mensaje en Instagram, según People: “Eres mi vida entera, mi complemento perfecto, mi cielo. El atardecer más lindo de mi vida lo volví a sentir porque lo volvimos a compartir juntos”. Te amo con todo mi ser mi niño de luz, gracias por enseñarme a amar así”.

Karime Borja instó a padres de familia y cuidadores enseñarles a su niño a nadar, pero también a estar atentos de ellos en todo momento. Pidió poner cercas alrededor de las piscinas para evitar accidentes tan trágicos y dolorosos como el que le ocurrió a su hijo.

“Sentí que mi alma se desprendió de mi cuerpo, no puedo describir tanto dolor”, confesó. “Estaba hecha pedazos, pensaba: esto no es real”, cuenta de ese día, en el que vivió una pesadilla. “Yo no quería hablar con doctores, yo quería hablar con Dios. Su corazón había vuelto a latir por sí solo, Mateo estaba vivo. Gracias a Dios estaba vivo, en ese momento volví a nacer”.

El homenaje de despedida a Mateo se llevó a cabo al atardecer de este 19 de septiembre en el muelle del Parque Histórico Samborondón y en medio de un espacio solemne que se vistió de blanco. En medio de la naturaleza y de flores Mateo fue despedido por su madre y su enfermera Dayanna para siempre.

