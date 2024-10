Kanye West habría querido tener sexo con su suegra

Kanye West supuestamente le dijo a su esposa, Bianca Censori, que quería tener relaciones sexuales con su madre mientras ella miraba, reporta Page Six.

Según documentos obtenidos por Page Six, la ex asistente del ex esposo de Kim Kardashian, Lauren Pisciotta, puso una demanda contra el rapero, en la que lo acusa de haberla drogado y agredido sexualmente.

Pisciotta, que trabajó con el interprete de 2021 a 2022, afirmó que los “problemas sexuales” de West eran su deseo de tener relaciones sexuales con las madres de aquellas con las que estaba involucrado.

Pisciotta, quien es modelo de OnlyFans, alega que la madre de Bianca, Alexandra Censori, estaba en la lista de West antes de casarse con Bianca en diciembre de 2022.

La modelo dice en su demanda que West se había comunicado con Bianca para preguntarle antes de que su madre viajara de regreso a Australia desde Los Ángeles. Pisciotta dice que en el supuesto mensaje de texto del 28 de septiembre de 2022 entre West, de 47 años, y Bianca, de 29, decía: “Quiero tener sexo con tu madre. Antes de que ella se vaya”, reporta Page Six.

Pisciotta dice que el rapero le envió una captura de pantalla del texto que le envió a su esposa y le preguntó: “¿Debería [agregar] que quiero decir que quiero que me veas cuando este teniendo sexo con tu mamá?”.

Bianca supuestamente respondió a West de “una manera en la que [West] insistió y exigió”. “Esto es lo que escribió: ‘(Mi madre) casada’. Voy a tener sexo con alguien este fin de semana y te lo diré la próxima vez que estés dentro de mí’”, supuestamente respondió Bianca a West, según el documento, informa Page Six.

Hasta ahora no han reaccionado West a las acusaciones de su ex asistente.

En la demanda, Pisciotta acusa a su exjefe de mezclar su bebida con una “droga no identificada” y de agredirla sexualmente durante una sesión de estudio con Sean “Diddy” Combs en Santa Mónica, California.