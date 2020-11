Kanye West acepta derrota en las elecciones y anuncia que se lanzará en el 2024

Las elecciones presidenciales del 2020 ni siquiera se han decidido todavía, pero Kanye West ya tiene la vista puesta en los comicios del 2024.

El músico lanzó una improbable campaña independiente en julio pasado. Estaba en la boleta electoral en solo 12 estados porque no cumplió con los plazos de registro.

Los críticos incluso cuestionaron si West simplemente estaba tratando de desviar los votos de Joe Biden para ayudar a reelegir al presidente Donald Trump, informó NPR.

West votó por sí mismo como candidato, escrito en Wyoming, y compartió en las redes sociales que esta elección marcó la primera vez que emitió un voto.

A última hora de la noche de las elecciones, West pareció reconocer su derrota escribiendo, en mayúsculas, “WELP” en Twitter. El cantante publicó una foto de sí mismo parado frente a un mapa de los Estados Unidos. Añadió, “KANYE 2024” al mensaje.

El tweet de West ganó fuerza rápidamente. Los fanáticos expresaron entusiasmo, y algunos afirmaron que habían votado por West como candidato de un tercer partido. Sin embargo, algunos críticos instaron a West a seguir con la música.

West estaba programado para aparecer en Jimmy Kimmel Live! en ABC el 4 de noviembre. Es seguro asumir que Kimmel le preguntará a West sobre sus planes políticos futuros.

Kanye West ha dicho que cree que Dios quiere que se presente a la presidencia

West ha sugerido que cree que Dios le ha dado instrucciones para postularse para presidente. Le dijo al presentador de podcast Joe Rogan durante una entrevista reciente, que se sintió inspirado a buscar el cargo político más alto de la nación, después de experimentar una “epifanía”. Dijo que Dios le entregó esta revelación en 2015 mientras estaba en la ducha.

West explicó: “Unos días antes de los premios MTV me di cuenta, estaba en la ducha. Cuando lo pensé por primera vez, comencé a reírme y toda esta alegría se apoderó de mi cuerpo, a través de mi alma”, dijo West. “No podría haber un mejor momento para poner a un visionario en la silla del capitán”.

West reiteró que cuando decidió ingresar a la carrera presidencial en 2020, no había sido su intención “derribar a Trump o derribar a Biden”. Le dijo a Rogan: “Solo estoy aquí para expresar por qué Dios me ha llamado a tomar esta posición. Soy un gran líder porque escucho y soy empático. Creo en la paz mundial”.

Been doing empty stadiums Happy 40th birthday!!! I love you so much pic.twitter.com/dCgHhzP2J8 — ye (@kanyewest) October 21, 2020

West expresó su confianza en que si lo intentaba de nuevo en 2024, estaría “definitivamente ganando al 100%”. También sugirió postularse para ser el nominado de uno los partidos principales: “Me dieron el partido de cumpleaños, pero estaba pensando que tal vez había una posibilidad de que lo fuera… eh, dijeron que eso no pasaría. Estaba pensando que posiblemente sería el demócrata”.

Puede ver la entrevista de tres horas en el canal de YouTube de Rogan aquí.

West gastó más de $ 10 millones en su campaña 2020

Hubo muchos votantes estadounidenses que no se tomaron en serio la campaña presidencial de West. Pero West puso mucho dinero detrás de su improbable carrera presidencial.

Según los registros de la Comisión Federal de Elecciones, West donó más de $10,3 millones de su propio dinero a la campaña “Kanye 2020”. El registro muestra que su campaña recibió más de $1.1 millones en donaciones de individuos.

La campaña de West gastó sus $10,3 millones en “gastos operativos”. El registro de la FEC sugiere que West todavía tiene los $1.1 millones adicionales disponibles.

Según Celebrity Net Worth, el valor personal estimado de West es de más de $3 mil millones. La mayor parte de su riqueza proviene de las regalías que recibe por su marca Yeezy.

Thank God for the favor the increase and these YEEZY SLIIIIIIIDZZZZ ⛷ thank Billboard awards for the 9 nominations and 4 wins. Invite me next time and I'll pull up pic.twitter.com/ZiqIIwI6Wp — ye (@kanyewest) October 15, 2020

Kim Kardashian le pidió a West que se concentrara en su salud mental y abandonara la campaña

La esposa de West, Kim Kardashian West, no estaba tan emocionada con la idea de que él se postulara para presidente, según People. La revista citó a una “fuente” en julio pasado, que dijo que Kardashian estaba preocupada por la salud mental de su esposo: “Kim instó a Kanye a no seguir adelante con su candidatura a la presidencia, pero él no escuchará”, citó People a la fuente.

Este informe se publicó días después de que Kardashian publicara sobre la salud mental de West en su historia de Instagram y hablara sobre su diagnóstico de trastorno bipolar.

Ella escribió en parte: “[West] es una persona brillante pero complicada que, además de las presiones de ser un artista y un hombre negro, que experimentó la dolorosa pérdida de su madre, tiene que lidiar con la presión y el aislamiento que aumenta, por su trastorno bipolar. Aquellos que están cerca de Kanye conocen su corazón y entienden que sus palabras a veces no se alinean con sus intenciones”.

West agregó que la condición de salud mental de West no “disminuyó ni invalidaba sus sueños y sus ideas creativas, sin importar cuán grandes o inalcanzables puedan parecerles a algunos”.



Kardashian escribió su publicación después de que West reveló durante un mitin de campaña que había considerado que su esposa abortara después de que Kardashian quedara embarazada en 2012.

Kanye West – Follow Godhttps://kanyewest.lnk.to/JesusIsKing https://www.kanyewest.com/ https://shop.kanyewest.com https://twitter.com/kanyewest #JESUSISKING Director: Jake Schreier Executive Producer: Jackie Kelman Bisbee Producer: Cody Ryder DP: Jason McCormick Production Company: Park Pictures Color: Matt Osborne / The Mill Additional Post: SetNet The voice of Pastor Dr. Kerwin B. Lee Music video by Kanye West performing Follow God. © 2019 Getting Out Our Dreams II,… 2019-11-08T19:00:11Z

Finalmente decidieron quedarse con su hija, North, y ahora tienen 4 hijos juntos. West emitió una disculpa pública a su esposa por compartir esa información. Escribió en Twitter: “Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado. No la cubrí como ella como ella me cubrió a mí. A Kim quiero decirle que sé que te lastimé. Por favor perdoname. Gracias por estar siempre ahí para mí”.

