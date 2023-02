¿Quién es Justina Miles, la intérprete del show de Rihanna?

El espectáculo musical del entretiempo del Super Bowl 2023 lo dio la cantante de Barbados Rihanna, pero está claro que quien se robó el show fue la intérprete de lenguaje de señas Justina Miles.

Es la primera vez que el Super Bowl contrata una interprete para que la comunidad con discapacidad auditiva pudiera entender todo lo que acontecía en el evento. Fueron 13 minutos en que esta joven sorda de 20 años de edad, cantó en señas grandes éxitos como “Umbrella”, “We Found Love” o “Where Have You Been”, algunas de las canciones que estuvieron en el repertorio de Rihanna.

Justina Miles es intérprete de signos. Ayer, con sus gestos y su baile, transmitió a más de 190 espectadores📺 el show de @rihanna. 🙏🏻 Ojalá sirva de ejemplo para otros eventos, y sigamos el camino rumbo a una cultura y televisión cada vez más inclusiva.#SuperBowl pic.twitter.com/0fBwACMFPm — Fundación Romper Barreras (@fRomperBarreras) February 13, 2023

“Valoro la oportunidad de hacer posible que todas las personas sordas disfruten de estas canciones y que no se pierdan la experiencia completa del Super Bowl”, explicó Miles a CNBC antes del evento.

Según el portal 20 Minutos, el vídeo se ha compartido en las redes sociales, acumulando miles de reproducciones por parte de los usuarios. La profesional destaca, además de su conocimiento de la lengua, por sus movimientos a la hora de interpretar la letra, pues se muestra bastante motivada en ellos.

“Hizo una actuación mejor que la de Rihanna”, apuntan algunos internautas en redes sociales, pues la cantante Rihanna ha sido criticada porque apenas podía bailar debido a su embarazo, según Telemundo.

Listen, Justina Miles has BEEN that girl! Our good sis was the ASL interpreter last night at the #SuperBowl and did her thing! RT and show her love! 👏🏾👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/irt3ENQ1p1 — BET (@BET) February 13, 2023

La mayoría de los comentarios que Justina Miles ha recibido han sido aplaudiendo su trabajo. “Amo cómo lo interpretó”, “Qué reina”, “Es más bonito todavía. Menuda crack”, son algunos de los mensajes que alaban a la intérprete en redes sociales.

En la plataforma de Twitter entre tanto se lee: ¡Increíble! ¡La intérprete de lenguaje de señas estadounidense #JustinaMiles fue la primera mujer afroamericana sorda en actuar en los espectáculos previos al juego y de medio tiempo del Super Bowl LVII! Me encanta ver toda esta inclusión y representación. ¡Felicitaciones a esta #HistoryMaker!” escribió un usuario de Twitter, de acuerdo con según Telemundo.” target=”_blank”>Telemundo.

Loving the spark and energy of Justina Miles, the ASL performer for the #SuperBowl. Just fantastic! 🤟🏾 #FentyBowl pic.twitter.com/hBWoMoIscQ — Johanna Fuentes (@jfuentes) February 13, 2023

Por su parte la misma Miles según publicación de E Online, durante una conferencia de prensa de Apple Music Halftime Show el 9 de febrero, compartió lo que significó para ella interpretar “Lift Every Voice and Sing” en ASL.

“Esa canción representa resiliencia para mí”, señaló a través de un intérprete de ASL. “El himno nacional nunca resonó en mí personalmente, y el himno nacional negro es realmente inspirador y empoderador. Esta canción es tan positiva, es tan hermosa y realmente no la escuchas o la ves muy a menudo o incluso escuchas sobre ella. Y hay muchas personas que ni siquiera saben que existe el himno nacional negro. No es solo que yo comparta esta experiencia con todo el mundo, sino realmente llevar ese empoderamiento a millones y millones de personas negras sordas en todo el país que realmente nunca había visto eso antes. Y entonces deberían sentirse inspirados y así es como me siento. Siento que eso realmente está elevando cada voz, incluso mi voz”.

¡La intérprete de lenguaje de señas de Rihanna en el Super Bowl lo dio todo por el todo! Justina Miles hizo historia al ser la primera mujer sorda en presentarse en el espectáculo de medio tiempo. 👏🏼👏🏼 ¡Y déjame decirte que se la comió! 🤟 pic.twitter.com/KBsU2aYikI — Weplash⚡️ (@weplash) February 13, 2023

¿Quién es Justina Miles?

De madre sorda también, esta hermosa mujer afro originaria de Philadelphia, es miembro intérprete de la ASL (American Sign Language o Lengua Americana de Signos), y actualmente cursa estudios de enfermería en la HBCU Bowie State University, en Maryland.

Destacada en el mundo deportivo, ganó una medalla de plata en una competencia de relevos en la categoría 4*100 de los “Deaflympics” en 2021–2022 que son como los Juegos Olímpicos para deportistas sordos o con dificultades de escucha, de acuerdo con King5.

ASL interpreter Justina Miles put on A SHOW during Rihanna’s halftime performance ✨ (via @NFL, h/t @RollingStone) pic.twitter.com/f5AbPxROIr — SportsCenter (@SportsCenter) February 13, 2023

Además, es una influencer que cuenta con 147 mil seguidores en Instagram y 56 mil seguidores en TikTok, y saltó a la fama cuando en el año 2020 a través de un video se hizo viral gracias a su interpretación en lenguaje de señas de la canción “Crush On You” que la propia cantante Lil Kim compartió en sus redes sociales, alcanzando más de un millón de vistas.

Justina Miles, Rihanna’s American Sign Language Interpreter, made HISTORY as the first deaf Black woman to perform at the Super Bowl. #BlackHistoryMonth pic.twitter.com/dPHfnqhbnu — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) February 13, 2023

VER: El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2023 de Rihanna

Rihanna abrió su set de medio tiempo de 2023 con su éxito de 2015 “B **** Better Have My Money”. Llevaba un mono rojo con un top rojo de látex debajo. Combinó el look con un labial rojo.

Después de que la cantante cantara algunos versos de “B**** Better Have My Money”, hizo la transición a “Where Have You Been”. La cantante apareció con su conjunto completamente rojo mientras estaba rodeada de bailarines vestidos con atuendos completamente blancos. A continuación, cantó “Only Girl (In the World)”, que se interrumpió rápidamente cuando la música cambió a su canción de 2011 con Calvin Harris “We Found Love”.

Rihanna incluyó un descanso de baile en medio de “We Found Love”. Las luces estroboscópicas parpadearon en el escenario mientras Rihanna y sus bailarines hacían movimientos al ritmo de la canción de 2011. Luego hizo la transición a una de sus canciones más conocidas: “Rude Boy”.

El punto culminante de la actuación de la cantante de “Umbrella” llegó cuando cantó “Pour it Up”, que incluyó otra pausa de baile que hizo rugir a la multitud. Los bailarines de Rihanna llenaron cada centímetro del escenario mientras cantaba el éxito de 2012.

Cuando Rihanna comenzó su canción “Umbrella”, los fuegos artificiales estallaron detrás de la cantante pop. Sus bailarines levantaron sus manos en el aire mientras ella cantaba. Algunos fanáticos esperaban un cameo de Jay-Z durante la canción, pero no apareció.

Después de “Umbrella”, el nativo de Barbados cantó “Diamonds”. La subieron a una plataforma. Cantó la melodía romántica mientras sus bailarines mantenían la energía debajo de ella.

“Así que brilla intensamente, esta noche, tú y yo. Somos hermosos como diamantes en el cielo”, cantó.

Al final, una gran exhibición de fuegos artificiales estalló y la multitud estalló en aplausos para el cantante.

LEER MÁS: ¿Cuáles son los dos fichajes que pide Ronald Araujo para el Barça?