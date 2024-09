Justin Bieber llora al hablar de Billie Eilish en medio del caso Diddy

Una entrevista que Justin Bieber dio en 2020 está recibiendo renovada atención a raíz de la acusación contra Sean “Diddy” Combs. En la entrevista, Bieber habló sobre los problemas que enfrentó mientras crecía, diciendo que era “oscuro”.

El video está en YouTube, en el canal de Apple Music. En la entrevista, Bieber dijo que quería hablar sobre las “cosas de las que la gente no quiere hablar. No quieren ir allí”. Agregó que, con suerte, “mis palabras pueden marcar la diferencia”.

“Justin Bieber se sienta con Zane Lowe para hablar sobre su álbum ‘Changes’, dónde estaba mentalmente antes de cancelar su gira, el punto de inflexión después de actuar en el escenario con Ariana Grande en Coachella y las presiones públicas. Justin habla sobre ser protector con Billie Eilish y reflexiona sobre el viaje que ha atravesado mientras estaba en el ojo público”, se lee en el epígrafe de la entrevista.

“Creo que estaba viviendo en esta vergüenza, viviendo en todo este tipo de cosas de mi pasado y no era capaz de seguir adelante”, le dijo al entrevistador.

Bieber dijo que estaba “100 por ciento” en camino a la autodestrucción. “Fue malo. No sé si estaría vivo con seguridad”, agregó.

En la entrevista, que abarcó varios temas, Bieber habló de todo, desde su matrimonio con su esposa Hailey hasta su deseo de proteger a Billie Eilish de pasar por lo que él pasó en la industria musical. Se emocionó al hablar de esto último.

Justin Bieber elogió su matrimonio por su continuo éxito

En la entrevista, Bieber dijo que su matrimonio con Hailey fue una “gran razón por la que estoy regresando y teniendo éxito”.

Ella es la persona “a la que estoy aprendiendo a amar incondicionalmente, a formar una familia”, dijo. Desde entonces, la pareja ha tenido su primer hijo, un varón.

En la entrevista, Bieber dijo que inicialmente le dijo a Hailey: “Escucha, todavía estoy muy dolido, sabes. No estoy en un lugar para ser fiel y todo ese tipo de cosas. Quería serlo, pero aún no estaba allí”.

Sin embargo, me sumergí “profundamente en mi fe”.

“Fue oscuro. Estoy muy, muy agradecido de tener influencias en mi vida que han jugado un papel importante en mí al ver su relación con Jesús, su relación con sus esposas y su relación con sus hijos, y decir: ‘Eso es lo que quiero’”.

Dijo que quería contar su historia para que la gente pudiera “aprender de ella” si les resonaba.

Justin Bieber describió cómo quiere proteger a Billie Eilish

Cuando le preguntaron por Billie Eilish, dijo: “Está loca, es una superestrella”.

“Quería proteger el momento, ya sabes. No sé cuántas oportunidades voy a tener”, dijo.

“Solo quería ser un buen ejemplo. Fue difícil para mí ser tan joven y estar en la industria y no saber a quién recurrir y que todos me dijeran que me amaban y te dieran la espalda en un segundo. Si alguna vez necesita ayuda, voy a estar allí”, dijo, emocionándose.

“Solo quiero protegerla, ya sabes. No quiero que pase por nada de lo que yo pasé. No se lo deseo a nadie. Si alguna vez me necesita, estoy a solo una llamada de distancia”, dijo Bieber.

“Solo piensa en lo joven que era, lo impresionable que era”, dijo Bieber en la entrevista.

“Solo quiero que la gente entienda la psicología de por qué potencialmente podría tener problemas en mi vida”, agregó.

Explicó que se reconectó con Hailey. “Sentí que había muchas resoluciones en mi vida”. La vio con un bebé y en un evento y “algo simplemente hizo clic; vaya, ella es la indicada”. Sus padres nunca se casaron, así que dijo que no tenía modelos a seguir para la vida de casado.

Bieber dijo que estaba tratando de “averiguar cómo navegar estando casado. Tengo la mejor esposa del mundo. Ella me apoya en muchas cosas”. Dijo que se sentía honrado de ser su esposo.

“Hay mucho más que aprender sobre” el compromiso y la construcción de la confianza, dijo.

Bieber dijo que cuando subió al escenario con Ariana Grande, le dio un “impulso de confianza”. Antes de eso, estaba “huyendo”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos