La Corte Suprema de Illinois anula la condena de Jussie Smollett

La Corte Suprema de Illinois revocó la condena del actor Jussie Smollett como resultado de una violación del “debido proceso”.

La opinión fue presentada el 21 de noviembre de 2024.

“Hoy resolvemos una cuestión sobre la responsabilidad del Estado de cumplir los acuerdos que hace con los acusados. En concreto, abordamos si la desestimación de un caso por nolle prosequi permite al Estado iniciar un segundo procesamiento cuando la desestimación se dictó como parte de un acuerdo con el acusado y este ha cumplido su parte del trato”, escribió el tribunal. “Consideramos que un segundo procesamiento en estas circunstancias es una violación del debido proceso y, por lo tanto, revocamos la condena del acusado”.

La condena se originó a partir de acusaciones de que Smollett “informó falsamente a los agentes de policía de Chicago que había sido víctima de un delito de odio”, dice la decisión, y señala que, el 8 de marzo de 2019, un gran jurado “presentó una acusación formal de 16 cargos que imputaban al acusado, Jussie Smollett, un delito grave de alteración del orden público”.

El actor de “Empire” había dicho a la policía que dos hombres con gorras MAGA lo asaltaron en Chicago y lo sometieron a insultos raciales.

Jussie Smollett propuso desestimar el caso por “razones de doble enjuiciamiento” después de que se designara un fiscal especial

Según la decisión, después de la acusación formal del gran jurado en 2019, un fiscal presentó una moción para desestimar el caso a la luz del “servicio voluntario de Smollett en la comunidad y el acuerdo de renunciar a su fianza con la ciudad de Chicago… Creemos que este resultado es una disposición justa y una resolución apropiada para este caso”. El tribunal concedió la moción.

El 5 de abril de 2019, “un juez retirado de la corte de apelaciones presentó una moción pro se para nombrar un fiscal especial en el caso de People of the State of Illinois v. Jussie Smollett. La moción planteó preguntas sobre la resolución de los cargos y la forma en que la fiscal estatal del condado de Cook, Kim Foxx, se había recusado”, dice la decisión.

“Tras la investigación de la Oficina del Fiscal Especial (OSP), un gran jurado especial acusó al acusado de seis cargos de alteración del orden público”, se lee. El fiscal especial determinó que “el procesamiento posterior del acusado era en interés de la justicia por varias razones”, incluyendo “la naturaleza extensa de los informes policiales falsos y los recursos gastados por el Departamento de Policía de Chicago para investigarlos”, así como la creencia del fiscal especial de que el caso se manejó de manera diferente a otros casos.

Según la decisión, Smollett “pidió desestimar la nueva acusación por motivos de doble enjuiciamiento. También pidió desestimar sobre la base de que el nombramiento del fiscal especial era inválido”. Un tribunal de primera instancia denegó sus mociones.

“El acusado afirmó que había sido engañado por el Estado porque lo volvió a acusar después de haber perdido una fianza sustancial a la Ciudad de Chicago a cambio de que se desestimaran los cargos”, dice la decisión. “Después de un juicio con jurado, el acusado fue declarado culpable de cinco cargos de alteración del orden público. El tribunal de primera instancia lo condenó a 30 meses de libertad condicional, con los primeros 150 días para cumplir en la cárcel del condado de Cook. El tribunal también le ordenó pagar una multa de 25.000 dólares y 120.106 dólares en restitución a la ciudad de Chicago”.

La Corte Suprema reconoció que era consciente de que el caso “había generado un interés público significativo”

En la decisión, el tribunal reconoció la naturaleza inusual del caso.

“Somos conscientes de que este caso ha generado un interés público significativo y que muchas personas no estaban satisfechas con la resolución del caso original y creían que era injusta”, escribió el tribunal.

“Sin embargo, lo que sería más injusto que la resolución de cualquier caso penal sería que este tribunal decidiera que el Estado no estaba obligado a cumplir acuerdos en los que las personas se han basado en detrimento de ellas”, dice la decisión.

El tribunal citó una decisión reciente de la Corte Suprema de Pensilvania, que decía: “No se puede negar que la sociedad tiene un fuerte interés en el procesamiento de los delitos. También es cierto que ningún interés de ese tipo, por importante que sea, puede eclipsar el interés de la sociedad en garantizar que se reivindiquen los derechos constitucionales de las personas. El interés de la sociedad en el procesamiento no desplaza el remedio debido a las personas agraviadas constitucionalmente”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos