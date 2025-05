Julián Gil y Valeria Marín en “Secretos de Parejas” de Canela TV – ENTREVISTA

Julián Gil y Valeria Marín están promocionando el nuevo reality Secretos de Pareja que estreno este 15 de mayo por Canela TV, el servicio de streaming gratuito. AhoraMismo tuvo el placer de conversar con la pareja que se aventuró a formar parte de este reality junto a otras tres parejas: Bárbara de Regil & Fernando Schoenwald, Poncho de Nigris & Marcela Mistral, y Bernardo Flores & Sury Sadai.

En Secretos de Parejas, el protagonista de Por amar sin ti y Jesus de Nazareh habló varios temas personales. Un tema en particular acaparó los titulares durante el estreno del show. Gil contó en el reality las razones por las que terminó su relación con la actriz Marjorie de Souza, la madre de su hijo Matías.

Play

Gil cuenta que él y de Sousa eran amigos cuando ella quedo embarazada. Resulta que una noche que la estaban pasando bien, ellos terminaron teniendo relaciones sexuales. Luego semanas después ella le cuenta que estaba esperando un hijo de él. Al enterarse que estaban esperando un hijo juntos decidieron darse una oportunidad como pareja. Pero cuando ellos estaban viviendo juntos, también vivían con la madre de De Souza. Según Gil la señora tiene problemas de alcohol. Algo que a él no le gusta estar cerca porque es una situación que vivió con sus padres y por eso no le gusta estar cerca de personas con ese mismo problema. Por lo que le pidió a la actriz mudarse a otro lugar y que la mamá viva se mude a otra casa, cerca, pero no vivir juntos. Algo que a Marjorie de Souza no estaba de acuerdo.

Más de uno quedo boquiabierto escuchando a Gil contar que De Souza lo agredió físicamente. Además de amenazarlo con que si él decidía irse de la casa, ella lo iba a acosar de abandono.

En la entrevista, Gil dice que no entiende porque la gente ha hecho tanto alboroto con lo que contó en Secretos de Parejas porque en realidad él ya lo había contado hace unos años atrás.

Eso no es todo. Gil también habla de la famosa foto de Gabriel Soto cargando a Marjorie de Sousa en la playa. Todo y más lo pueden ver en esta temporada de Secretos de Pareja por Canela TV.

En la entrevista, Gil revela que él decidió casarse con Valeria después de vivir juntos esta extraordinaria experiencia en el reality que los llevó a la isla de Bali, Indonesia.