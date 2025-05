“Secretos de Parejas”: Trailer del nuevo reality de Canela TV

Cuatro parejas de famosos revelan sus secretos más íntimos en el nuevo reality original de Canela TV. Julián Gil y Valeria Marín, Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald, Poncho de Nigris y Marcela Mistral y Bernardo Flores y Sury Sadai aceptaron la invitación para formar parte de Secretos de Parejas, que estrena el 15 de mayo.

Secretos de Parejas llevará a la audiencia a un viaje sin filtros con las cuatro parejas a la idílica isla de Bali, Indonesia donde se alojarán en una lujosa villa, el escenario perfecto para el romance y drama, pero también para abrir su corazón y revelar secretos, explorar la maravillosa isla, compartir y ver cómo se desarrolla la dinámica entre las parejas en momentos divertidos y de tensión.

Julian Gil y Valeria Marín

Julian Gil y Valeria Marín se casaron a finales del 2024. El mismo año que recibieron la invitación para formar parte del reality de Canela TV. Ellos aceptaron y se fueron junto a otras parejas a esta viaje

“La gente me conoce por el mundo del entretenimiento y a Valeria por el mundo del deporte y periodismo y quería traerla a mi mundo y sacarla de su zona de confort”, contó Gil a People en Español. “Grabar este reality juntos ha sido una experiencia verdaderamente inolvidable, una aventura que nos marcó a ambos. Para Valeria, en particular, fue algo más extremo desde el día uno, pero la hemos pasado muy bien”.

Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald

Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald están casados desde el 2017. “Fernando no quería ir y me tocó convencerlo”, compartió la actriz mexicana a People en Español. “Nunca me imaginé que me iba a divertir tanto y tampoco me imaginé que iba a hacer un proyecto en donde la verdad fuera parte de mi vida. Yo pensaba que esas cosas se fingían y, no, realmente pasa todo lo que tú sientes”.

Poncho de Nigris y Marcela Mistral

Poncho de Nigris tiene tres hijos con Marcela Mistral. Ellos se casaron en 2015. En reality, De Nigris mostrará su faceta más vulnerable, escuchando secretos de su propia esposa que no conocía, sin dejar de ser el de siempre y la pareja que más comparte su relación en redes sociales.

Bernardo Flores y Sury Sadai

Bernardo Flores y Sury Sadai se casaron en 2023 en Ciudad de México. El actor de ‘Pasión de Gavilanes’ y la actriz y cantante de ‘La Rosa de Guadalupe’ vivirán momentos inolvidables en Secretos de Parejas.