Juanes lanza “VENENO” del esperado álbum “VIDA COTIDIANA”: Escúchalo aquí

Hoy, Juanes lanza su sencillo de empoderamiento “Veneno”, el cuarto anticipo musical de su muy esperado álbum ‘Vida Cotidiana’ que llegará el 19 de mayo. “Veneno” también llega con un video muy conmovedor dirigido por María Camila Calle y co-protagonizado por el hijo de Juanes, Dante, en su debut actoral.

Sobre el nuevo tema, Juanes aseguró a través de un comunicado oficial lo siguiente: “Veneno” es una canción sobre una relación tóxica del pasado. Ya sea un antiguo amigo, compañero de trabajo o pareja romántica, es alguien cuya traición fue tan traumática que causó problemas de salud. Pero, con una frase como ‘Tu veneno ya no me hace mal’, transmite el mensaje de un crecimiento mental tan profundo que lleva a una fortaleza que hace que el ‘veneno’ de esa traición ya no pueda hacer daño. Este lanzamiento también es extremadamente especial para mí, ya que pude trabajar con mi hijo Dante en el video, quien hizo un trabajo maravilloso al representar al niño interior en nosotros, que lucha y finalmente supera al ‘gigante’ del dolor que ha dejado esa traición”.

‘VIDA COTIDIANA’ marca el primer álbum de estudio completamente original de Juanes desde ‘Más Futuro Que Pasado’ del 2019. Este nuevo ciclo creativo comenzó durante la cuarentena de la pandemia y se fusiona con un regreso inmersivo a sus raíces de rock de guitarra eléctrica (comenzado con su reciente álbum tributo ‘ORIGEN’ ganador de premios GRAMMY y LATIN GRAMMY) y profundiza en su reconocida habilidad como compositor apasionado.

Esta vez, en medio del contexto de la pandemia, giró el foco hacia adentro para reflexionar sobre su visión de la vida, el amor, la familia, las preocupaciones sociales entre otros temas. El gran reconocimiento de la habilidad artística ya demostrada en los anticipos musicales del álbum, sugiere que será uno de los más destacados del año dentro de los álbumes latinos, y un nuevo punto culminante creativo en la distinguida carrera de Juanes.

La crítica ha aplaudido el regreso de Juanes a su esencia más rockera

“Una de las nuevas canciones más notables de la semana… Juanes celebra la lujuria desenfadada y el vistoso procesamiento de señales en ‘Amores Prohibidos’. Mientras insta a “disfrutar y olvidarse de lo que piensen los demás”, la producción crea algo futurista y cambiante. La apertura comprime el riff de su guitarra con rápidos toques de distorsión, luego aparecen por segundos algunos sonidos de teclados vintage, guitarras acústicas y tambores de conga que encienden el coro, y llega el solo de guitarra a lo Chuck Berry – que lleva el sentido de placer sonoro a la misma altura del placer carnal”. – Jon Pareles, NEW YORK TIMES, Playlist pick

Amores Prohibidos tiene un nuevo sonido, donde la cumbia, el sabor por el funk y la guitarra eléctrica de Juanes se unen para hablar sobre una historia de dos amantes en medio de la pandemia” – Rolling Stone Español

“Juanes regresa a sus raíces en ‘Amores Prohibidos’, el ícono colombiano rockea con su guitarra en el electrizante vídeo musical. El cantante intercala riffs de la guitarra mientras canta sobre saborear los frutos de un romance prohibido. La canción también tiene un toque psicodélico… y, por si fuera poco, incorpora un solo de guitarra en la mitad del sencillo. “Amores Prohibidos’ es el regreso al estilo de este cantante guitarrero”. – Lucas Villa, Remezcla